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吳秀波消失半年變胖了！　貼臉女友人「近照曝光」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星吳秀波2018年9月被爆出外遇，女星陳昱霖出面踢爆與他曾有過一段7年的婚外情，甚至還有小四、小五的存在，聲望直墜谷底，參演的電視劇、電影，甚至春晚及綜藝節目全都「被消失」，沒想到近日他出現在好友的聚會上，還與眾人拍下合照，掀起不少熱議。

▲▼吳秀波。（圖／翻攝自微博／吳秀波、《新浪娛樂》）

▲吳秀波近照曝光。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

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吳秀波自被捲入婚外情醜聞後就一直神隱，直到2月有網友在美國偶遇他與太太，疑是帶著老婆到美國「避風頭」，當時他出現在洛杉磯的某家火鍋店外，戴著黑色鴨舌帽及口罩，全身包緊緊，老婆也在他身邊。

▲▼吳秀波。（圖／翻攝自微博／吳秀波、《新浪娛樂》）

▲吳秀波與友人聚會拍下合照。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

近日有網友曬出多張與吳秀波的合照，一行人似乎在聚餐，照片中只見久未露面的吳秀波身穿灰色上衣，蹲在最前方C位，對著鏡頭比出6的手勢，臉上掛著燦爛的笑容，身形與之前相比，似乎也發福了，雙頰變得圓潤，氣色看起來也非常好。最引人注目是，在另一張照片中，他還摟著一名女性友人，兩人臉貼著臉，關係似乎非常好，他看上去雖然有點發福，但依舊非常帥氣。

▲▼吳秀波。（圖／翻攝自微博／吳秀波、《新浪娛樂》）

▲吳秀波臉圓潤了不少。（圖／翻攝自微博／吳秀波、《新浪娛樂》）

吳秀波消失近半年再次露面，瞬間在網路上掀起不少熱議，有粉絲直呼非常想念，「終於看到你了」、「看起來心情還不錯」。

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