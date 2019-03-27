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失聯2星期…吳綺莉報警找19歲女！　小龍女：我媽需要看醫生

記者傅家妤／綜合報導

吳綺莉與女兒「小龍女」吳卓林母女關係一向緊張，先前女兒從加拿大流浪返港後，母女倆一度破冰，關係緩和了不少，不過近日又傳出她因2星期聯絡不上吳卓林，隨即以「懷疑女兒有危險」為由報警，要警方幫忙找女兒，鬧出不少風波。

▲吳綺莉母女一起慶生。（圖／翻攝自吳綺莉微博、吳卓林IG）

▲吳綺莉與小龍女的關係時好時壞。（圖／翻攝自微博／吳綺莉、IG／吳卓林）

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根據香港《蘋果日報》報導，吳綺莉在26日晚間報警，稱在女兒所住的大樓內，有人被反鎖，擔心19歲的女兒會有危險，因此報警求助。隨後大批消防人員趕到該棟大樓，逐一拍門、瞭解情況，後來才發現是虛驚一場。

▲小龍女出院後與媽媽破冰和解。（圖／翻攝自吳綺莉微博）

▲吳綺莉與女兒失聯2星期報警。（圖／翻攝自微博／吳綺莉）

吳卓林受訪時坦言，因為自己兩個星期都沒有與媽媽聯絡，猜測對方是想借警方來聯絡她，「我也覺得很尷尬，因為太辛苦警員及消防人員了，還影響了大樓的鄰居和業主，真的很不好意思。」

▲小龍女偕妻街頭覓住處。（圖／翻攝自IG／andi）

▲小龍女因為妻子與母親鬧翻。（圖／翻攝自IG／andi）

吳卓林解釋，因為媽媽一直還無法接受妻子Andi，認為母女間需要空間，因此一直沒有與對方聯絡，不過她強調在這段期間，一直有與吳綺莉身邊的朋友聯絡，「事發前幾個小時前，我剛與一位阿姨通過電話，事後我問那位阿姨發生了什麼事，她也完全不知情。我覺得我媽媽需要看醫生。」吳卓林稱之後會主動傳簡訊給媽媽，避免再刺激對方。

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吳綺莉, 小龍女, 吳卓林

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