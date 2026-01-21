男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔演員張雁名以模特兒起家，2022年娶回小12歲的圈外女友，婚後育有兒子「地瓜球」。他近日有感於網路霸凌影片，回想起高中聯考前曾遭同學霸凌一個月，內心因而留下陰影，且霸凌者竟還私訊要他「幫忙帶進演藝圈」，讓他大呼「厚顏無恥」。

▲張雁名透露自己在高中時曾遭校園霸凌。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

書本被撕爛、抽屜塞剩菜！張雁名憶高中霸凌惡夢：帶頭者竟私訊求帶路

張雁名透露，當時約有一個月的時間，每天早上去學校發現桌子被塗滿膠水、抽屜被倒吃剩的食物，書本也都被撕爛，「就這樣日復一日的循環著，到最後我實在忍無可忍對著全班的面怒斥，再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的。」雖然在通報教官處理後平息，但這段陰影卻深埋在他心中，「那時候的我只是深深覺得我是不是在學校不是個受歡迎的人，也不敢把這事情告訴父母，怕他們擔心。」

令張雁名震驚的是，自己進入演藝圈後，當年的帶頭者竟傳私訊給他，表示希望能進演藝圈。對於霸凌者的舉動，張雁名直言：「雖然事隔多年，但你怎麼還能裝沒事一樣傳訊息給你霸凌過的同學，厚顏無恥到這種地步。」

▲張雁名曾收到霸凌主謀「求帶進演藝圈」的私訊。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

升格人父憂孩子步後塵，張雁名盼學校妥善處理：傷害的不只是身體

張雁名表示，雖然已經釋懷，但現在有了小孩，他反而開始擔心孩子未來的學習之路是否會遇到類似狀況，「他是不是也會跟當年的我一樣選擇不告訴父母，還是默默隱忍承受這一切？」他透露，自己時常與太太討論，若未來真的發生這類情況，做父母的該如何處理才是最好。

張雁名強調，霸凌傷害的可能不是只有對方的身體，「對他們的心裡各方面都會造成極大的影響。」他衷心期盼霸凌事件能越來越少，也呼籲學校遇到這類案件，應該更積極妥善處理，讓每個孩子都能在求學過程中有個美好的回憶。

▲張雁名坦言很怕孩子未來也遭遇類似事件。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）