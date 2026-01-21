ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

霍諾德爬台北101！賈永婕吐心聲
日韓爆紅「迷你彩妝」台灣也能買到
李明川曬6天后聚餐照！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零　將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情 

▲三、四年前的晨灰（左）是個身材精實的肌肉男，如今仍然身形仍魁武但較過去寬一些。（圖／翻攝自晨灰IG、本刊攝影組）

圖文／CTWANT

與蕾菈爆出緋聞的晨灰，曾擁有75萬訂閱的YouTube頻道「瘋男crazy man」，不過在2023年9月無預警遭官方刪除，晨灰當時透露頻道被下架原因是因為經官方審查後，認為頻道多次違反YouTube規範，當時晨灰表示：「在沒有收到任何紅標跟警告的情況下頻道跟裡頭的影片就全部都沒了，我含淚心痛，7年的心血完全歸零。」但傷心之餘他也立刻又開啟了個人頻道「瘋男晨灰」重新另起爐灶，而與他爆出緋聞的蕾菈，自然也是他YT中的常客。

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零　將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲晨灰與蕾菈經常出現在彼此的YT上，看得出頗有交情。（圖／翻攝自晨灰YT）

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零　將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

▲晨灰與蕾菈的影片有不少曖昧的話語或橋段，讓人感覺得出關係過人。（圖／翻攝自晨灰YT）

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零　將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

▲過去曾做過美髮業的晨灰，還十分專業地幫蕾菈洗頭吹頭。（圖／翻攝自晨灰YT）

2020年蕾菈在反骨時期就曾在「打電話整人挑戰」的單元中，直接打給晨灰問他有沒有砲友，看得出兩人頗有交情，蕾菈也曾社群上感謝晨灰這個「肌肉棒子」帶她進入健身的領域，而在蕾菈宣布離婚後，多次與晨灰合拍影片，包括新加坡與上海等海外行程，晨灰也會擔任起蕾菈「假男友」的身分。不過雖然蕾菈再三強調兩人因為太熟了，這輩子都不可能在一起，但不管是牽手、洗頭吹頭、擦拭身體雙腿，每個畫面都十分親暱，再加上兩人共有的「情侶唇環」，也讓粉絲覺得兩人不只是朋友。

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零　將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

▲鄭若青（中）和晨灰（右）認識多年，曾被媒體捕捉到同進同出。（圖／翻攝自鄭若青臉書）

不過除了蕾菈之外，晨灰在2022年也曾被媒體爆出與網紅鄭若青互動密切，2021年底晨灰生日時，「瘋男crazy man」另一名團員Nick和鄭若青聯合為他籌備了生日趴，Nick更送上一輛要價250萬元的保時捷，讓晨灰喜極而泣，當時有人留言祝福「跟若青好一輩子吧」，透露出2人的關係。晨灰甚至把自己的保時捷給鄭若青開，兩人也曾一同返家，只是鄭若青僅承認有向晨灰借車，並不認兩人戀情。
關於晨灰與蕾菈返回同一個住宿地點，本刊記者傳訊給蕾菈，她表示「他是非常好的朋友～目前沒有任何戀愛的想法，偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生。」
 

延伸閱讀
不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中　檸檬首集節目找派翠克助陣　陳天仁幫一樹拍「女友篇」
獨家／樂天女孩又出包！桌曆出貨兩度喊卡　2025拖到2026引粉絲不滿
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

9小時前

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

2小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

11小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

21小時前

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

1小時前

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

22小時前

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

2小時前

霍諾德爬台北101掀討論　賈永婕吐心聲：幹大事的勇氣

霍諾德爬台北101掀討論　賈永婕吐心聲：幹大事的勇氣

10小時前

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

14小時前

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

1/20 08:46

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

1/19 13:05

王少偉驚爆索命危機！合夥人豪賭千萬捲款潛逃　險遭黑道上門討債

王少偉驚爆索命危機！合夥人豪賭千萬捲款潛逃　險遭黑道上門討債

11小時前

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前31

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1小時前0

米倉涼子早被下逮捕令！「家中搜出大量毒品」檢方要求1關鍵防脫罪

1小時前5

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

1小時前2

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

2小時前0

樂天女孩出包！2026寫真桌曆「1月快過完還沒收到」 官方道歉首發聲

2小時前924

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

2小時前20

邵雨薇新片0吻戲！監製虧：好朋友有塞錢？　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

2小時前21

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

3小時前21

甩負面風波！啦啦隊女神柳柳有「BMW男」接送　香閨獨處4小時

9小時前59

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    9小時前108
  2. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    2小時前1824
  3. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    11小時前1620
  4. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    21小時前527
  5. 當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」
    1小時前5
  6. 長子：貝克漢一家全是演的
    22小時前4224
  7. 24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒
    2小時前41
  8. 霍諾德爬台北101掀討論　賈永婕吐心聲
    10小時前4
  9. 賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
    14小時前2411
  10. 女團成員「請假考學測」卻在上海出道
    1/20 08:46125
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合