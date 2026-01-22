車銀優爆涉嫌「利用媽媽公司逃稅」！　遭追繳5億已提異議

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員的車銀優，近日捲入高額稅務爭議。車銀優因涉嫌透過與母親相關的公司進行不當稅務操作，遭南韓國稅廳通知追繳超過韓幣200億元（約台幣5億元） 的所得稅與相關稅款，金額被形容為演藝圈史上罕見的追稅規模。

▲車銀優涉嫌逃漏稅。（圖／翻攝自車銀優Instagram）



此次追稅結果，源自車銀優於去年7月入伍前所接受的一次稅務調查，目前車銀優方面已對國稅廳的判定提出異議，並依法申請「課稅前適法性審查」，案件尚未定案。

國稅廳認定結構類似「一人企劃公司」避稅模式

據韓媒《EDAILY》報導，首爾地方國稅廳調查四局於去年春季對車銀優展開高強度調查，認為其稅務結構與近年多起藝人「一人企劃公司」避稅爭議相似。

國稅廳指出，部分藝人在原本已有經紀公司的情況下，另行成立由本人或家人名義持有的公司，再與經紀公司簽訂勞務合約，藉此將個人所得轉為法人收入，以適用較低的法人稅率，達到降低整體稅負的效果。

在車銀優的案例中，國稅廳認為Fantagio（車銀優所屬經紀公司）與車銀優之間，實際上插入了一家由其母親崔姓人士成立的A公司。Fantagio與A公司簽訂了「演藝活動支援相關勞務契約」，之後車銀優的演藝收入，便由Fantagio、A 公司及車銀優本人進行分配。

國稅廳質疑 A 公司為「空殼公司」

然而，國稅廳在調查後判定，A公司並未實際提供相應的勞務，認定其為缺乏實體營運內容的「紙上公司」。國稅廳認為，車銀優及其母親透過該公司分散收入，讓原本適用最高約45%的所得稅率，改為適用約20%左右的法人稅率，涉嫌不當規避稅負。

稅務界相關人士指出，A公司的登記地址位於江華島一帶，並不符合一般演藝相關業務的營運樣態；此外，雖然A公司名下登記多輛進口車並申報多項費用，但調查中未發現其提供與Fantagio有實質區隔的專業服務。

Fantagio亦遭追稅 案件影響擴大

在國稅廳否定A公司實體後，相關影響也波及Fantagio。Fantagio於去年8月遭國稅廳追繳韓幣82億元（約台幣2億元）稅款，理由是被認定協助處理A公司的「虛假稅務發票」，須補繳附加價值稅等相關稅金。Fantagio雖提出課稅適法性審查，但結果未獲變更。

同時，國稅廳也分別傳喚車銀優與其母親進行調查，最終認定A公司所獲取的利益實際回流至車銀優本人，因此判斷其逃漏所得稅金額超過韓幣200億元（約台幣5億元）。據了解，國稅廳考量車銀優入伍因素，待其完成兵役後，才正式寄發調查結果通知書。

車銀優方面否認逃稅 強調公司具合法實體

對於國稅廳的認定，車銀優方面表達不服，已依法申請課稅前適法性審查，要求重新檢視追稅決定的正當性。車銀優方面指出，母親成立A公司，主因是Fantagio管理層多次更換，出於對藝人演藝活動穩定性的考量，才由家屬直接參與管理。

車銀優方面也強調，A公司並非空殼公司，而是依法登記、具備資格的大眾文化藝術企劃業者，並非國稅廳所指的虛設法人。

若課稅前適法性審查獲採納，車銀優將不需繳納相關稅款；若審查未通過，則須依通知繳稅，後續仍可選擇向國稅廳申請審查、向租稅審判院提起行政救濟，或向監察機關申訴，持續進行法律程序。據悉，車銀優方面亦在評估是否直接轉向租稅審判院進行審理。

調查源頭指向Fantagio大股東 非以車銀優為起點

報導也指出，本案並非一開始就以車銀優為調查對象。首爾國稅廳調查四局原先針對Fantagio實際控制人、未來I&G會長南宮健涉嫌透過併購及股價操作逃稅展開企劃性調查，過程中將南宮健名下多家關聯企業納入調查範圍。

在調查Fantagio與其關聯公司交易關係時，與Fantagio有資金往來的A公司因此浮上檯面，進而一路延伸至車銀優本人。目前案件仍處於行政救濟階段，最終是否成立逃稅行為，仍有待課稅前適法性審查及後續法律程序釐清。