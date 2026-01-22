ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

記者蕭采薇／台北報導

「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）主演的最新科幻動作鉅片《關鍵公敵》（Mercy），宣傳出奇招！片商日前祭出震撼彈，找來被封為「最強外援」的日本人氣偶像三上悠亞驚喜跨界，在籃球場上坐上電影中的「審判椅」大跳火辣應援舞，女神一舉一動讓全場球迷瞬間沸騰，直呼：「這畫面太香！」

▲三上悠亞驚艷全場，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。（圖／索尼提供）

▲三上悠亞驚艷全場，把球場氣氛炒到最高點。（圖／索尼提供）

女神坐鎮「審判椅」太香　網封：應援天花板

三上悠亞在台灣擁有超高人氣，這次她現身球場，原本是要還原電影中克里斯普瑞特被「AI法官」審判的緊張場景，沒想到畫風一轉，她直接在椅子上展現精湛舞技。這種意想不到的「好萊塢 x 啦啦隊女神」夢幻連動，立刻把現場氣氛炒到最高點，不少幸運目擊的粉絲在社群上激動洗版：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板」、「為了三上老師這部片我看了！」

▲三上悠亞驚艷全場，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。（圖／索尼提供）

▲三上悠亞把球場氣氛炒到最高點。（圖／索尼提供）

星爵遭AI誤判　限時90分鐘自救

由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導的《關鍵公敵》，網羅了克里斯普瑞特以及《不可能的任務》冷豔女星蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）。故事設定在近未來，克里斯普瑞特飾演的重案組警探，因被指控謀殺妻子而被移送AI仁慈法庭。諷刺的是，他正是推動這個審判系統的推手。如今他被銬在審判椅上，必須在黃金90分鐘內向AI法官證明清白，隨著抽絲剝繭，他也將發現隱藏在謀殺案背後的致命威脅。

▲三上悠亞驚艷全場，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。（圖／索尼提供）

▲「Formosa Sexy夢想家」啦啦隊辣翻全場。（圖／索尼提供）

信義區街頭挑戰　證明「絕對清醒」換特調

除了有女神加持，片商也將電影中令罪犯聞風喪膽的「AI法庭審判椅」搬進台北信義區！民眾只要坐上審判椅，證明自己「無醉（罪）」，拍照打卡就能免費兌換電影特調一杯。《關鍵公敵》將於2026年1月30日起推出口碑場，2月6日正式全台上映。

▲三上悠亞驚艷全場，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。（圖／索尼提供）

▲女神們重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。（圖／索尼提供）

 

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

