《冰與火》全球藏6鐵王座　粉絲靠1張照片…全找到了！

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將畫下句點，最終季即將在4月14日開播，到底是最後將會是誰登上「鐵王座」，也即將在這一季當中揭曉，讓影迷都期待不已，為了讓影迷有更多的參與感，HBO也特別在全世界6個地點，分別放了1個鐵王座，讓粉絲憑藉著照片尋找，找到的人就可以順利「登上鐵王座」。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》在全球6個地方分別放了6個鐵王座。（圖／翻攝自官網／HBO「For The Throne Quest」）

HBO先前在社群網站上宣布，開設了一個「尋找鐵王座」的尋寶遊戲，他們在全世界的6個地點，分別放了一個鐵王座，粉絲可以憑接著他們所PO出的360度全景畫面，從中看出蛛絲馬跡，找到鐵王座的所在地。

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▲粉絲可以透過影片看到放置鐵王座地點的360度全景。（影片／取自YouTube／HBO「For The Throne Quest」，如遭刪除請見諒。）



比賽開始的第三天，就有兩名男子在英國的Forest of Dean, 找到了第一個鐵王座，而且座位上還有一個皇冠，讓找到的粉絲充分體驗了「登基」的愉悅，另外幾個鐵王座則分別在瑞典、巴西、加拿大、西班牙被找到，最後一個在台灣時間28日晚間，被一名女粉絲在紐約的Fort Totten被找到，距離該尋找鐵王座遊戲結束還有5個小時多，所有王座的所在地都被找到，不少網友紛紛驚嘆：「大家都好厲害」、「這速度也太快了」，掀起不少熱議。

▲最後一個鐵王座在紐約被找到。（圖／翻攝自推特／Game Of Throne）

隨後HBO也在官方推特上公開了已被找到王座的所在地：「要參與傳奇，你不用成為第一個找到鐵王座的人。」呼籲粉絲可以到鐵王座的所在地與它合照。

▲HBO公開已被找到王座的所在地。（圖／翻攝自推特／Game Of Throne）