看1hr《復仇者4》哽咽3次　美國隊長說漏嘴「很多角色都…」

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將在4月24日上映，近來所有主演狂跑宣傳，都不免俗的被問及劇情相關的問題，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）近日透露，看了《復仇者聯盟4》前面約1小時的片段，期間他忍不住哽咽3次，還不小心說漏嘴：「很多角色都…。」

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▲克里斯伊凡險些爆雷。（圖／《復仇者聯盟》劇照）

克里斯伊凡近來接受外媒《The Hollywood Reporter》專訪，透露看過《復仇者聯盟4：終局之戰》正片約1小時的片段，看完該片後再看預告，他發現預告裡有許多關鍵劇透畫面，「我真的不敢相信他們把那些都剪進去預告裡，因為裡面有好多劇透的畫面！」

談及看了電影的感受，克里斯伊凡稱自己在全片當中哽咽了3次，還不小心脫口：「很多角色都已經…。」發現說錯話，他隨即把嘴巴摀住，故弄玄虛地稱自己不應該說出來，隨後無論記者怎麼逼問，他都不肯再開口了。

▲克里斯伊凡親揭自己在離開漫威後的計劃。（圖／翻攝自IG／《復仇者聯盟4：終局之戰》）

克里斯伊凡與漫威的合約已經結束，先前一度傳出他有意引退，轉到幕後擔任導演，對此他表示：「我從來沒有說過『引退』兩個字，對一個演員來說，說出『即將引退』太自大了。」他稱在結束《復仇者4》的宣傳後，將會放慢腳步、休息一陣子，尋找好的劇本、圓自己的導演夢。

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