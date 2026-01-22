朋友送手環保平安？初孟軒驚遇「桃花咒」 濟公揭恐怖真相：流血就立約

記者潘慧中／綜合報導

演員初孟軒最近上《11點熱吵店》透露，曾在泰國收到朋友贈送的一條手環，對方聲稱是「保平安」並叮囑要隨時佩戴。不料，他有次為了拍戲取下手環，卻驚覺手腕仍有異物感，直到尋求濟公師父協助，才被告知驚悚真相。

▲▼初孟軒曾收下朋友自稱保平安的手環。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



初孟軒透露當時是去泰國拍廣告，過程中一位認識的朋友送了他一個手環，並告訴他：「這個是保平安用的喔，所以你要一直戴著。」出於信任，他便乖乖戴在手上。

後來因為與對方越來越不熟，初孟軒便取下手環。沒想到有次拍戲時，明明手腕上已經空無一物，他卻還是能感受到「有一個手環在手上的感覺」，且這種無形的束縛感竟持續了兩三天之久。

▲初孟軒明明已經拿掉手環，手腕依然持續有異物感。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



察覺不對勁的初孟軒趕緊尋求濟公師父幫忙，師父一看便嘆氣揭露這根本不是護身符，而是對方將自己的血烤在桃花木上製成的咒物。師父警告：「只要你的手上流血碰到那個手環，這個誓約就會成立，我就會喜歡上那個人。」

▲濟公師父告訴初孟軒恐怖真相。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



為了化解這個恐怖的桃花劫，初孟軒請師父幫忙處理該手環，「他說不能燒掉也不能丟掉」，必須透過法事處理。最終在師父協助下，過了兩三天後，他發現手上那種揮之不去的「手環感」終於完全消失，再次去找師父確認時，對方也告知已經處理完畢，這場驚魂記才正式落幕。