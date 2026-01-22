直擊／SJ出發飛高雄！　「小港機場海景第一排滿了」粉絲帶狗追星

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior繼2025年起展開20週年巡演《SUPER SHOW 10》，11月唱完臺北大巨蛋後，他們緊接著在本周末來到高雄巨蛋，此趟分為兩批來台，6位成員始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭稍早先從韓國出發，當地氣溫接近零度，他們穿著毛帽、大外套現身機場，吸引粉絲搶拍，利特也特地發文與粉絲問候「今天往高雄咻」。

▲直擊／SJ出發飛高雄（圖／翻攝自X、利特IG）



Super Junior預計在23日起連續3天於高雄巨蛋開唱，成員22日一早先從韓國出發，有不少粉絲拍到他們的出發照，利特也特地發文與粉絲問候「今天往高雄咻」。藝聲則是戴著帽子、圍巾禦寒，東海也戴著格紋圍巾，並穿著黑色上衣，一起出發準備來到南台灣。

▲▼小港機場海景第一排滿了，室外還有站人，甚至有粉絲帶狗追星。（圖／讀者提供）



值得一提的是，Super Junior在台知名度超高，他們這回降落於小港機場，勢必從大廳走出來，以上午11點為準，海景第一排的接機位置幾乎被佔滿，現場讀者透露「目測約莫2、300人左右」，就連室外雖然低溫，也有粉絲站在外面死守好位置，甚至有人帶著狗一同追星，SJ魅力無法擋。