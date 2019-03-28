鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

記者傅家妤／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）近期深陷和公司的解約風波，28日甚至宣布不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，試圖與舊公司「蜂鳥音樂」切割乾淨，沒想到蜂鳥音樂稍早卻發聲明，強調雙方合約有效期至2022年，「對於鄧紫棋發表的終止合約聲明內容絕不接受。」

▲鄧紫棋深陷和公司的解約風波。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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鄧紫棋3月初發出聲明宣布，與經紀公司「蜂鳥音樂」解約，雙方合作將於月底終止，近來甚至在大動作棄用經營了11年、擁有10億觀看數的YouTube帳號「GEMblog」，選擇重零開始，另創一個新帳號，雖然多年努力白費，但她豁達地表示：「無論用哪個帳號，鄧紫棋還是鄧紫棋。因為帳號是死的，人是活的。忘記背後，努力面前！ 」

▲鄧紫棋另創新帳號，堅持切割蜂鳥音樂。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

此外，鄧紫棋還強調：「就讓我人生的上一章結束於10億，從今是新一頁的開始！」斷開蜂鳥的心意非常堅定。沒想到，蜂鳥音樂卻發出聲明，強調雙方合作尚未終止，有效期至2022年，「就G.E.M.終止合約所作出的有關聲明，蜂鳥絕不接受其內容。」強調在有效合約期間內，仍全權擁有鄧紫棋製作或合作音樂作品的所有版權。





▲蜂鳥音樂聲明。（圖／翻攝自微博／蜂鳥音樂公司）