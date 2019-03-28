ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受

記者傅家妤／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）近期深陷和公司的解約風波，28日甚至宣布不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，試圖與舊公司「蜂鳥音樂」切割乾淨，沒想到蜂鳥音樂稍早卻發聲明，強調雙方合約有效期至2022年，「對於鄧紫棋發表的終止合約聲明內容絕不接受。」

▲鄧紫棋回應藝名風波。（圖／翻攝自鄧紫棋Instagram）

▲鄧紫棋深陷和公司的解約風波。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋3月初發出聲明宣布，與經紀公司「蜂鳥音樂」解約，雙方合作將於月底終止，近來甚至在大動作棄用經營了11年、擁有10億觀看數的YouTube帳號「GEMblog」，選擇重零開始，另創一個新帳號，雖然多年努力白費，但她豁達地表示：「無論用哪個帳號，鄧紫棋還是鄧紫棋。因為帳號是死的，人是活的。忘記背後，努力面前！ 」

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋另創新帳號，堅持切割蜂鳥音樂。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

此外，鄧紫棋還強調：「就讓我人生的上一章結束於10億，從今是新一頁的開始！」斷開蜂鳥的心意非常堅定。沒想到，蜂鳥音樂卻發出聲明，強調雙方合作尚未終止，有效期至2022年，「就G.E.M.終止合約所作出的有關聲明，蜂鳥絕不接受其內容。」強調在有效合約期間內，仍全權擁有鄧紫棋製作或合作音樂作品的所有版權。

▲▼蜂鳥音樂。（圖／翻攝自微博／蜂鳥音樂公司）

▲▼蜂鳥音樂。（圖／翻攝自微博／蜂鳥音樂公司）

▲蜂鳥音樂聲明。（圖／翻攝自微博／蜂鳥音樂公司）

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

推薦閱讀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧紫棋, 蜂鳥音樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生
  2. 遭嘲笑「JR怎麼會NG？」　紀言愷負面情緒肚裡吞：非常痛苦
  3. 鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受
  4. 混血男星嬰兒照曝光！「Q大眼+捲髮」超像洋娃娃
  5. 《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？
  6. 台灣電音DJ JUNIOR「新專輯紅到國外」　確定AI夜店加碼表演
  7. 利菁驚見「人字飛碟」轉頭拿相機⋯消失了：好在沒綁架我
  8. 尹均相愛貓驟逝！　「錯過最後一面」淚崩：女兒對不起
  9. 周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了
  10. 看1hr《復仇者4》哽咽3次　美國隊長說漏嘴「很多角色都…」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366