鄧紫棋回來了！　驚喜宣布4月大巨蛋開唱...搶票時間曝光

▲ G.E.M.鄧紫棋宣布4月將在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者翁子涵／台北報導

G.E.M.鄧紫棋宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手，該巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍，場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。

▲▼ G.E.M.鄧紫棋演唱會邁向150場。（圖／Live Nation Taiwan提供）



《I AM GLORIA》如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

G.E.M.鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

鄧紫棋演唱會持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

