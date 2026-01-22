1月22日星座運勢／獅子有望告白成功　牡羊桃花陸續來

文／清水孟國際塔羅小孟老師

今日運勢觀察

最強致富王：射手座。今天被標註為「投資的幸運日」，搭配貴人獅子座的助力，適合進行關鍵性的財務決策。

低調發財王：雙魚座。雖然有不錯的進帳，但運勢特別提醒「切勿張揚」，適合悶聲發大財。

告白必勝王：獅子座。對於有心儀對象的人來說，今天「有望告白成功」，配合淡藍色的開運穿搭，能增加成功的機率。

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：善於總結反思

感情：遇到真心的愛

財運：養殖副業賺益

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手

雙子座 ♊

工作：有效分配安排

感情：奉獻無私的愛

財運：財務利潤敏銳

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：水瓶

天秤座 ♎

工作：尋找解決方案

感情：詩情畫意雅緻

財運：重點開源節流

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：確保品質標準

感情：擁有真愛喜悅

財運：報稅代理傭金

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙魚

金牛座 ♉

工作：積極勇敢面對

感情：邁向全新起點

財運：講師兼差收益

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

處女座 ♍

工作：和長輩們交流

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：注意投資行情

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：感恩回報關係

感情：心有靈犀浪漫

財運：大膽開發財路

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

天蠍座 ♏

工作：專注精通專業

感情：展開美好開端

財運：易獲不錯商機

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛

雙魚座 ♓

工作：提高良好效率

感情：進入新的境界

財運：進帳切勿張揚

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：雙子

獅子座 ♌

工作：接受新式觀念

感情：有望告白成功

財運：瞭解股票行情

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

射手座 ♐

工作：重視安全防範

感情：幸福總在身邊

財運：投資的幸運日

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：處女

