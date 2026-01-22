1月22日星座運勢／獅子有望告白成功 牡羊桃花陸續來
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
今日運勢觀察
最強致富王：射手座。今天被標註為「投資的幸運日」，搭配貴人獅子座的助力，適合進行關鍵性的財務決策。
低調發財王：雙魚座。雖然有不錯的進帳，但運勢特別提醒「切勿張揚」，適合悶聲發大財。
告白必勝王：獅子座。對於有心儀對象的人來說，今天「有望告白成功」，配合淡藍色的開運穿搭，能增加成功的機率。
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：善於總結反思
感情：遇到真心的愛
財運：養殖副業賺益
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：射手
雙子座 ♊
工作：有效分配安排
感情：奉獻無私的愛
財運：財務利潤敏銳
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：尋找解決方案
感情：詩情畫意雅緻
財運：重點開源節流
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：確保品質標準
感情：擁有真愛喜悅
財運：報稅代理傭金
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：積極勇敢面對
感情：邁向全新起點
財運：講師兼差收益
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：和長輩們交流
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：注意投資行情
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：感恩回報關係
感情：心有靈犀浪漫
財運：大膽開發財路
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：專注精通專業
感情：展開美好開端
財運：易獲不錯商機
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：提高良好效率
感情：進入新的境界
財運：進帳切勿張揚
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：細心觀察調整
感情：桃花運陸續來
財運：觀望市場行情
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：接受新式觀念
感情：有望告白成功
財運：瞭解股票行情
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：重視安全防範
感情：幸福總在身邊
財運：投資的幸運日
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
