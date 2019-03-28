硬要裝假鼻子…影后開拍6天前「被開除！」　丟奧斯卡提名

記者傅家妤／綜合報導

由好萊塢女星梅麗莎麥卡錫（Melissa McCarthy）憑藉著電影《她的偽造遊戲》（Can You Ever Forgive Me？）被提名第91屆奧斯卡最佳女主角，這也是她首次以女主角身分入圍奧斯卡，但其實該片的女主角原定是由茱莉安摩爾（Julianne Moore）出演，在開拍6天前卻被導演開除了。

▲茱莉安摩爾原是電影《她的偽造遊戲》的女主角，沒想到臨時被換掉 。（圖／翻攝自IG／茱莉安摩爾）

電影《她的偽造遊戲》一部真人真事改編的傳記喜劇片，觀眾的口碑評價都非常高，它甚至入圍了2019年的奧斯卡三項大獎，分別是最佳女主角、最佳男配角以及最佳改編劇本，梅麗莎麥卡錫在片中飾演貧困潦倒的作家，為了過上安穩的生活，與好友一起偽造已故名人的書信真跡並販賣。

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▲梅麗莎麥卡錫憑藉著《她的偽造遊戲》Lee Israel被提名奧斯卡最佳女主角 。（圖／《她的偽造遊戲》劇照）

但其實「Lee Israel」一開始是找來茱莉安摩爾出演，她日前上節目《Watch What Happens Live》受訪時，稱自己是被導演Nicole Holofcener開除的，原因是兩人表演理念不合，茱莉安摩爾在節目上激動直呼：「我沒有主動離開那部電影，我是被開除的，對，是Nicole開除了我。」

▲茱莉安摩爾原定飾演「Lee Israel」一角 。（圖／《她的偽造遊戲》劇照）

「我覺得她不喜歡我做的事情！」茱莉安摩爾並未明確透露不合原因，僅表示在開拍前的籌備過程中，兩人對角色設定的意見不一樣，因此就被開除了。她表示自己尚未看過梅麗莎麥卡錫在該片中的表演，但非常敬重對方，不過在開拍前6天被開除，讓她至今仍「有點受傷」。

事實上，在片中飾演男配角的理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）曾透露，茱莉安摩爾與導演的爭執起因，是因為她堅持要穿上肥胖裝扮及戴上假鼻子出演，但是導演Nicole Holofcener並不認同，也不允許她這麼做，雙方就在這件事情上僵持不下，最後導演決定把她給換掉。