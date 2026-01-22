29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

記者田暐瑋／綜合報導

女模柯柯（Chloe）因亮麗外型受到許多粉絲喜愛，2021年意外發現腦內有近10公分的腫瘤，順利開顱切除後，2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，直到去年底做了28次化療，樂觀積極的態度一直鼓舞許多人，但弟弟22日發限動悲痛證實姊姊已不敵病魔離世，讓粉絲心痛不敢置信。

柯柯的弟弟22日在她的IG限動發文，用黑底白字悲痛證實姊姊已於同日上午6點多離世，「姐姐在1/22上午6:53沒有病痛安詳的離開了，姐姐的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」

事實上，柯柯抗病多年，始終不願對病魔低頭，即便因化療失去一頭秀髮，仍展現強大自信和氣場，積極態度成了許多病友的定心丸，也讓人相當佩服。她2021年因視力模糊就診，意外發現腦內長了近10公分的腫瘤，這種腫瘤屬於「骨纖維發育不良」，主要是良性腫瘤，接受開顱手術後，順利出院並在家休養。

怎料，柯柯2025年初突然胸口悶痛喘不過氣，心臟休克昏迷，被緊急送醫搶救，檢查後才發現胸口長了6*8的腫瘤壓迫到心臟，甚至侵蝕右心房、組織液包住心臟，做了人生第二次大手術，被確診「血管惡性肉瘤」，是一種罕見的侵襲性癌症。粉絲接獲噩耗錯愕不敢置信，「柯柯辛苦了 妳最棒」、「辛苦了沒有病痛 你是最美的天使」。

