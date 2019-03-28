控歧視反被打臉耍大牌！　甄子丹忍2天…爆氣揭內幕護妻

記者傅家妤／綜合報導

武打巨星甄子丹日前與老婆汪詩詩帶著女兒一起參加慈善晚宴，沒想到人到現場卻被工作人員無理對待，讓他們覺得被歧視、憤而離場，沒想到時隔一天，卻爆出他們是因為不滿大會座位安排，才會氣不過離開，鬧出不少風波。甄子丹28日親自回應此事，還原當時參加宴會的全過程，強調是對方態度有問題。

▲甄子丹與汪詩詩出席慈善晚宴卻遭主辦單位歧視。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）

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甄子丹妻子汪詩詩26日在IG上發文稱，與老公女兒在慈善晚會上遭到歧視，連主辦單位的老闆對他們的態度也很差，與同場的外國人及韓星所受到的待遇相差甚遠，因此晚宴尚未開始，她就帶著全家直接離開。沒想到事後卻傳出，導火線疑似甄子丹夫婦不滿現場座位安排，又未受到「星級」待遇，因此提前離席抗議。

▲汪詩詩發文。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）

甄子丹28日首度發聲回應此事，他在接受《香港01》訪問時解釋，自己的確被安排坐在靠門、最旁邊的位置，但他認為坐哪個位置並不重要，「是態度我不能接受！」對於有他不滿座位安排的傳聞傳出，甄子丹直呼荒謬，認為是有人想推卸責任，才會傳出這種不實說法。

▲甄子丹稱與老婆在晚宴受到不禮貌對待才決定離開。（圖／翻攝自IG／甄子丹）

隨後，甄子丹還原當時的情形，稱一家人收到該活動邀請多年，因此決定特別從倫敦飛回香港支持，不料到了現場卻遇到許多問題。他指出，當天晚宴現場非常混亂，他們一家進入會場，卻被一名外籍女士非常無禮地趕出，事後要求見團隊負責人，豈料一名外籍男士走過來後，卻用一種非常不友善的眼神盯著3人，而且在太太話還沒說完，對方就轉身走掉了，他氣憤表示：「連基本尊重都沒有！」直言是因為不被尊重，受到不禮貌對待，他才會帶著家人離場。