Sandy和老公吵架「3招裝弱喊痛」求和！他只回一句話⋯結局神反轉

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）近日在節目中分享夫妻相處趣事，她坦言與老公吵架後，為了打破僵局會試圖「裝柔弱」來博取關注，嘗試過假裝撞到桌子、踩到樂高，甚至故意搬重物發出慘叫聲，希望能引起老公的憐惜。但沒想到反轉結局讓全場笑翻。

▲▼Sandy和老公吵架裝柔弱。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Sandy表示和老公一吵完架，當天家裡的氣氛就會變得尷尬。為了緩解氣氛，她會刻意製造小意外，例如碰到桌子就假裝發出「喔」的一聲慘叫，隨即偷瞄老公的反應，發現對方無動於衷後，只能在心裡默默喊卡：「好，這段就演完了。」過一陣子她不死心，踩到小孩的樂高又大喊「啊！好痛」，結果老公依然沒有轉頭看她。

▲Sandy假裝喊痛。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



眼看氣氛不見改善，Sandy決定加大力度改去「搬重物」。她開始動手搬小孩的玩具、搬床，甚至故意在老公面前換床單，一邊弄一邊發出「呃！啊！」的用力聲，還故意大聲喊「好重喔」，甚至轉頭跟小孩討拍說「媽媽腰好痛喔」，希望能打破僵局。

▲Sandy再度假裝腰痛。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



皇天不負苦心人，老公終於走過來了，結局卻讓Sandy哭笑不得。老公走近後只是對著小孩說，「你不要煩媽媽，媽媽在換床單」，也沒有要接手幫忙的意思。對此，她自嘲說，最後的結果就是她為了把戲演足，只好硬著頭皮做完家事，不但沒討到拍還累得半死，讓她忍不住感嘆：「裝弱多多少少還是有用啦，但是就是不一定嘛。」

▲Sandy老公只回一句話。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）