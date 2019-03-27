ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星酒駕遭逮…辯「我在家」拒認　隔6hrs神翻轉：我思想混亂

記者傅家妤／綜合報導

港星郭子豪27日凌晨被發現酒駕，身上測出的酒精濃度超標近1倍，當場遭警方逮捕，事後被保釋外出，被記者問及此事時，他還辯稱「我在家，一整晚都沒有開車。」拒絕承認酒駕，沒想到下午卻出現神翻轉，他突然承認酒駕：「我早上思想混亂。」

▲▼郭子豪。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

▲郭子豪酒駕遭逮。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

根據香港媒體報導，郭子豪27日凌晨開車遇到警方設路障盤查，被測出身上酒精濃度超標近一倍，當場被逮捕，其後他聲稱身體不適，先到醫院就醫，約一個小時後才再度坐上警車離開，事後她被一名女友人保釋外出。

請繼續往下閱讀...

▲▼郭子豪。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

▲郭子豪曾參演港劇《跳躍生命線》。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

對此，郭子豪在清晨時分接受記者採訪時，曾一度否認，稱自己人在家裡，並沒有開車外出。不過他稍早突然為「酒駕」一事道歉，稱會協助警方調查，並承擔相關責任，針對先前否認一事，他解釋自己當時思緒混亂，加上不希望讓家人擔心，因此當下未有細想就脫口而出，為此他也特別向眾人道歉，並承諾日後不會再犯。

▲▼郭子豪。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

▲郭子豪在富裕家庭中成長，曾到英國留學。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

郭子豪從小在富裕家庭中長大，過去曾到英國留學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，在2014年加入是香港無線電視台（TVB），近來參演《親親我好媽》、《跳躍生命線》等電視劇，劇中表現突出，演技備受讚賞，沒想到如今卻被爆出酒駕事件，形象因此受到重挫。

推薦閱讀

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情

天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！

天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！
  2. 茵茵滑雪太熱「直接脫了」！　雪地中只穿內衣…網友被辣翻：不冷？
  3. 「這問題很糟，到此結束」　妮可基嫚變臉句點粉絲！映後氣氛超尷尬
  4. 甄子丹妻怨「晚宴遭歧視」憤離場！　知情人士爆內幕：嫌位子不夠好
  5. tvN新節目偶像帶粉絲去玩！首站在香港...歐巴人選公開
  6. 男星酒駕遭逮…辯「我在家」拒認　隔6hrs神翻轉：我思想混亂
  7. 羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」
  8. 正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝
  9. 張韶涵幕後影片曝光！　「我們中國人，該為中國原創驕傲」
  10. 李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366