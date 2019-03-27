男星酒駕遭逮…辯「我在家」拒認　隔6hrs神翻轉：我思想混亂

記者傅家妤／綜合報導

港星郭子豪27日凌晨被發現酒駕，身上測出的酒精濃度超標近1倍，當場遭警方逮捕，事後被保釋外出，被記者問及此事時，他還辯稱「我在家，一整晚都沒有開車。」拒絕承認酒駕，沒想到下午卻出現神翻轉，他突然承認酒駕：「我早上思想混亂。」





▲郭子豪酒駕遭逮。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

根據香港媒體報導，郭子豪27日凌晨開車遇到警方設路障盤查，被測出身上酒精濃度超標近一倍，當場被逮捕，其後他聲稱身體不適，先到醫院就醫，約一個小時後才再度坐上警車離開，事後她被一名女友人保釋外出。

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▲郭子豪曾參演港劇《跳躍生命線》。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

對此，郭子豪在清晨時分接受記者採訪時，曾一度否認，稱自己人在家裡，並沒有開車外出。不過他稍早突然為「酒駕」一事道歉，稱會協助警方調查，並承擔相關責任，針對先前否認一事，他解釋自己當時思緒混亂，加上不希望讓家人擔心，因此當下未有細想就脫口而出，為此他也特別向眾人道歉，並承諾日後不會再犯。

▲郭子豪在富裕家庭中成長，曾到英國留學。（圖／翻攝自IG／郭子豪）

郭子豪從小在富裕家庭中長大，過去曾到英國留學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，在2014年加入是香港無線電視台（TVB），近來參演《親親我好媽》、《跳躍生命線》等電視劇，劇中表現突出，演技備受讚賞，沒想到如今卻被爆出酒駕事件，形象因此受到重挫。