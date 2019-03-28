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限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）近來因心理健康出狀況，將準備已久的婚禮延遲，在妻子海莉（Hailey Bieber）的陪伴下專心養病，雖然鮮少公開露面，但他平時也經常會在IG上分享近況，他28日就在IG限時動態透露，因為鞋子上的吊牌，害他被警察攔下「招惹上麻煩」。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／Justin Bieber）

▲小賈斯汀留著球鞋吊牌被警察懷疑偷鞋子。（圖／翻攝自IG／Justin Bieber）

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小賈斯汀IG限時動態上，PO出自己腳上所穿的限量版「 Off-White X Nike Air Max 90」，隨後還特別標註了鞋子設計師、OFF-WHITE創意總監Virgil Abloh，並在影片中喊話：「Virgil，你差點殺了我，害我惹上大麻煩了。」

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／Justin Bieber）

▲小賈斯汀曬出球鞋並tag了OFF WHITE創意總監。（圖／翻攝自IG／Justin Bieber）

原來小賈斯汀穿著限量版球鞋出門，路上卻被警察攔了下來，對方誤會鞋子上的吊牌是防盜標籤，懷疑他偷了鞋子，小賈斯汀無奈解釋：「這是一種潮流，然後他就說『但我看起來就像是個防盜牌啊！』我只好讓他看個仔細。」影片中，小賈斯汀還特別把放大該標籤，蹲下翻出向鏡頭展示，沒想到下秒他自己也認了：「看起來還真是有點像…。」自問自答讓人笑翻。

由時尚品牌Off White與Nike聯名合作的Air Max 90於2019年初發行，鞋子上的吊牌「Zip-Tie」是Off White的招牌，雖然該款鞋子的售價為美金160元（約台幣4900元），但如今在美國的二手網站上，已經被炒賣至美金600元（約台幣18500元），足見其價值。

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小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉, Hailey Bieber

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