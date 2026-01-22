劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

記者蕭采薇／台北報導

由《孤味》億萬導演許承傑執導的賀歲強檔《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等金獎陣容，即將在2月17日大年初一上映。首波試映口碑爆棚，觀眾走出影廳全哭成一片淚海，直呼是今年最暖心佳作。劇組21日釋出最新花絮，揭開這場看似荒謬的「雙場婚禮」背後，其實藏著離異家庭最私密、最酸楚的角力，連劉冠廷都忍不住在片場眼眶失守。

▲《雙囍》中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，在片中演活了夾在離異父母間的難處。（圖／水花電影提供）

看著庹宗華背影就噴淚 劉冠廷：一切好荒謬

劉冠廷在片中飾演新郎「高庭生」，為了不讓離婚多年、誓不相見的爸媽碰頭，竟異想天開在一天內舉辦兩場婚禮。演活了夾心餅乾的無奈，劉冠廷感嘆：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」

▲《雙囍》庹宗華一個背影就讓劉冠廷淚崩。（圖／水花電影提供）

提到飾演父親的庹宗華，劉冠廷透露一場父子戲讓他印象深刻，「雖然自己看這一切（瞞著父母辦婚禮）都好荒謬，但拍攝時，我光是看著庹哥的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」庹宗華也感性表示，這次的角色既沈重又令人心碎，「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

楊貴媚演活「虧欠母親」 嘆：這是傷心的喜劇

金馬影后楊貴媚則飾演事業有成、個性強勢的母親。她坦言從看到劇本那刻就被觸動，因為這個角色對內其實充滿了對孩子的虧欠與不捨，在「強勢」與「溫情」間的拉扯讓她演起來相當揪心。

▲楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎母親，對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨。（圖／水花電影提供）

楊貴媚心疼地說，現在很多孩子都是在父母離異的環境下長大，「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能會有一個悲傷在裡頭。所以我很喜歡這個劇本，我很想參與這個『傷心』的喜劇。」

余香凝化身最暖新娘 笑喊：是我本人一定吵架

在這場混亂的婚禮中，余香凝飾演的新娘「吳黛玲」成為了穩定軍心的力量。雖然理解丈夫的難處，但她更希望能守護兩人的承諾，「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。」不過余香凝也幽默笑說，這完全是角色的高EQ，「如果是私底下的我，一定會跟老公吵得更兇！」

▲余香凝（左）在《雙囍》中成為支撐劉冠廷（右）的重要力量。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在大喜之日，為了應付離婚多年互看不順眼的爸媽（庹宗華、楊貴媚 飾），只好聯合岳父（田啟文 飾）、婚顧（9m88 飾）與伴郎（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。電影將於2月17日大年初一全台上映。