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星爵求婚新歡「先打給前妻」　安娜法芮斯揭離婚心聲

記者傅家妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）過去與女星安娜法芮斯（Anna Faris）有過一段8年婚姻，不過兩人在2018年底已經正式離婚，如今他也已經向女友凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）求婚，準備第二次步入禮堂，而前妻安娜法芮斯日前透露，原來克里斯普拉特在求婚前，曾向她報備。

▲克里斯普拉特（Chris Pratt）、安娜法芮斯（Anna Faris）。（圖／CFP）

▲克里斯普拉特與安娜法芮斯離婚後，依舊保持友好關係。（圖／CFP）

克里斯普拉特與安娜法芮斯離婚後，依舊保持友好關係，也一直共同撫育6歲兒子Jack，如今雙方也各自找到了自己的幸福，克里斯普拉特在1月更是已經向女友凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）求婚，前夫正式離婚後3個月，就即將再度步入婚姻，外界也非常好奇安娜法芮斯對此抱持怎樣的心情。

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▲▼星爵。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

▲克里斯普拉特已經向新女友凱薩琳史瓦辛格求婚。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

安娜法芮斯日前接受《Entertainment Tonigh》專訪時，首次談及離婚心情，以及對前夫再婚的看法，「他一如往常般非常貼心，特別打給我說『我即將向凱薩琳求婚，想要提前跟妳說一聲。』然後我回應他：『這真的很棒！』我確實是發自內心這麼覺得。」

▲▼克里斯普拉特與前妻各自帶著新歡一起過萬聖節。（圖／CFP）

▲克里斯普拉特與安娜法芮斯先前曾被拍到各自帶著新歡，陪伴兒子一起過萬聖節。（圖／CFP）

隨後安娜法芮斯談及，在兩人離婚後，最不希望見到的事情，就是兒子Jack會被影響，兩人竭盡所能地希望讓兒子感到開心，即便現在雙方都各自有了新歡，但在他們心裡兒子的感受及心情永遠都是擺在第一位，因此在離婚後兩人花了很多時間討論這些事情，尤其是在特別節日的時候，希望盡可能的讓兒子有爸媽陪在身邊，「我們要如何一起慶祝聖誕節、復活節，應該要一起去旅行嗎？到底要怎麼讓所有人都覺得開心及沒有顧慮，我們也需要照顧到身邊所愛的人的心情。」在這一方面，克里斯普拉特處理得非常好，也一直都很體貼，因此她也非常感謝與對方仍可以如此親近。

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星爵, 克里斯普拉特, Chris Pratt, 安娜法芮斯, Anna Faris

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