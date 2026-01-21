黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

記者蔡宜芳／綜合報導

南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜因涉嫌吸毒，日前在柬埔寨機場被捕並遣返回韓。據悉，她為求減刑，已向警方供出多名藝人名單。而她雖聲稱是為孩子回國，但有記者爆料她其實是與警方協調後自首，且疑似在海外捲入比通緝更可怕的犯罪糾紛，目前已遭檢方羈押起訴。

▲黃荷娜在近日被羈押起訴。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

返韓動機不單純？黃荷娜被爆「為孩子」僅是藉口

資深記者吳赫鎮在YouTube節目中提到，根據情報與警方確認，黃荷娜是為了認罪，才事先與警方協調好入境日期。吳赫鎮更指出，黃荷娜過去常訴苦「父母停了所有的卡，我沒錢了」，但回國時，卻穿著價值數百萬韓元的名貴羽絨衣。吳赫鎮直言，若真有那種財力，在柬埔寨也能請好老師教育孩子，認為她明知被國際刑警組織通緝仍回國，背後恐怕有「比國際刑警組織追蹤更可怕的事情」。

捲入海外犯罪組織？黃荷娜丈夫身分與跨國糾紛成焦點

除了吸毒爭議，黃荷娜的丈夫也成為焦點。吳赫鎮透露，黃荷娜的丈夫被懷疑與犯罪組織有關，當地流傳最廣的消息是兩人曾計畫做生意，卻發生貪污，目前警方也在調查此部分。至於黃荷娜為何會在果川警察署接受調查，主因是有另一名涉案人A某陳述了黃荷娜的吸毒事實。雖然黃荷娜入境後否認吸毒或販毒，但警方已掌握其吸毒的時間與地點。

▲黃荷娜的丈夫身分成謎。（圖／翻攝自韓網、黃荷娜IG）

供出藝人名單求減刑！黃荷娜「精準打擊」策略

吳赫鎮透露，黃荷娜在調查過程中確實供出了幾位藝人的名字，男女都有，「黃荷娜通常不會在沒有證據的情況下進行陳述。因為她非常清楚『必須供出這種程度的他人的犯罪事實，才能獲得減刑』，所以陳述的對象應該是證據非常確鑿的人。」

檢察機關目前也掌握到，黃荷娜在海外逃亡期間，曾試圖透過熟人與共犯接觸，並誘導對方做出對自己有利的陳述。這種主動配合調查並供出圈內人的做法，已在演藝圈掀起不小波動，警方目前正根據相關名單與證詞深入查證中。

▲黃荷娜多年前就曾因和朴有天吸毒被判刑。（圖／CFP）

遭羈押起訴！檢方查出黃荷娜曾為熟人注射冰毒並共同吸食

水原地檢署安養支廳於20日正式以違反《毒品類管理法》嫌疑對黃荷娜進行羈押起訴。調查顯示，她涉嫌於2023年7月左右，在首爾江南區某熟人公寓內，為一名40多歲男性及30多歲女性注射冰毒並共同吸食。

黃荷娜在結束海外逃亡生活後，去年底表達自願出席調查的意願，警方隨即派遣搜查官前往金邊國際機場，在國籍航空機艙內將其逮捕。雖然她曾試圖在逃亡期間操控證詞，但檢方已掌握相關情況，這場跨國吸毒風波如今隨著她進入司法程序，可能將有更多內幕曝光。