「金在中女團」要來台灣了！　同場還有2組韓藝人開唱

記者蔡琛儀／台北報導

由韓國文化產業振興院（KOCCA）與文化體育觀光部（MCST）主辦的旗艦級K-Music展演「KOREA SPOTLIGHT」，將於2月26日首度登台，在Zepp New Taipei舉行。官方同步公布首波卡司，集結女團SAY MY NAME、南韓現代搖滾代表NELL，以及女歌手Milena，展現韓流音樂的多元樣貌。

▲▼NELL。（圖／Space Bohemian提供）

南韓獨立樂團始祖NELL在台擁有深厚粉絲基礎，過去多次來台演出並發行作品，與台灣情感連結緊密，其細膩敘事的音樂風格深受樂迷喜愛，巡演足跡遍及亞洲，此次再度來台，預料將掀起一波搶票熱潮。

WAVY旗下創作型女歌手Milena出道五年，身兼製作人與小提琴演奏家，音樂融合爵士與R&B。她曾與多位知名音樂人合作，作品在台灣串流平台表現亮眼，2025年推出首張正規專輯《Where to Begin》，首次來台演出備受期待。

▲▼MILENA、SAY MY NAME。（圖／Space Bohemian提供）

女團SAY MY NAME由男星金在中親自打造，8名成員以清新Pop與Pop-Rock風格展現活力魅力，出道即獲音樂獎項肯定。演出將於1月23日中午12點開賣，採實名制，每人限購兩張。