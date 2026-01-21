《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」！　請辭參議員：不然命會被奪走

記者蔡宜芳／綜合報導

日本前男星山本太郎曾演出《大逃殺》、《熱力十七歲》、《金田一少年之事件簿》等作品，他在2011年轉身投入政界，現為政黨「令和新選組」的黨代表。他於21日宣布因罹患「多發性骨髓瘤」前期，決定辭去參議員職務，並無限期停工，消息震撼日本政壇。

▲山本太郎曾演出《大逃殺》。（圖／翻攝自X）

山本太郎在黨內官方YouTube直播中坦言，自己罹患多發性骨髓瘤，是一種惡性的血液癌症，目前還在前期階段。他表示，現階段最大的命題是不讓病情繼續惡化，為了守護自己的生命，他不得不做出辭去議員的決定，「若不選擇『活下去』這件事，生命也有可能被奪走。」

▲▼山本太郎宣布罹癌請辭。（圖／翻攝自YouTube／れいわ新選組 公式チャンネル）

談到目前的治療進度，山本太郎解釋，因目前僅是前期階段，通常不會採取化療等手段，「在現階段，並不是做了什麼就能往好方向發展的事。」未來他將透過定期的血液檢查監測數值，一旦發現異常，才會有更詳盡的醫療介入，現在只能透過減少負擔來應對病情。

山本太郎表示，雖然暫時不知道是什麼原因才導致生病，但他認為是太過勉強自己、長期壓力累積，才讓健康崩潰。他也反省說，過去一直自詡為「心理怪物、體力怪物」，覺得能承受一切高壓，但現在才意識到：「現實中並不存在那樣的人。」雖然將無限期停止政治活動，但他也對支持者喊話：「我心裡是有打算要回來的。」展現出日後復出的積極意願。