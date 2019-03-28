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白百何一聽到「陳羽凡」秒變臉　丟下一句話…轉身走了！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星白百何2017年被拍到與男模在泰國泳池互動親暱，事後與老公陳羽凡發出共同聲明，坦承在2015年已經離婚，兩人目前共同養育兒子「元寶」。不過，白百何27日晚間，出席某活動接受採訪時，聽到媒體提及前夫的名字，隨即變臉、面露不悅，丟下一句話後就隨即走人，讓現場眾人傻眼。

▲白百何。（圖／CFP、微博／陳羽凡）

▲白百何一聽到陳羽凡名字秒變臉。（圖／CFP、翻攝自微博／陳羽凡）

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據香港媒體報導，白百何27日晚間現身香港尖沙咀，與港星商天娥、趙雅芝等人，一同出席導演關錦鵬執導的新片首映活動，她在活動上侃侃而談，稱自己在片中飾演的是一個較為男性化的角色，是一個較新的嘗試，與以往所演的反差很大，因此她在事前有特別去觀察身邊人如何保護女生，

被問及拍攝時是否遇到困難時，白百何坦言在片中要用粵語讓她比較不習慣，「這是我第一次以廣東話來演戲，現在都忘記了。」全程面帶微笑，非常親切。沒想到，下秒在場記者脫口詢問，是否還有與前夫陳羽凡聯絡，白百何隨即面露不悅，態度堅決地丟下一句：「不是電影的事不回應。」隨後轉身離開。

▲白百何婚變後首度與兒子同框。（圖／翻攝白百何微博、CFP）

▲白百何與兒子感情非常好。（圖／CFP）

事實上，白百何在2017年與陳羽凡離婚後，兩人就從未同框現身，也從沒被拍到私下見面的畫面，先前陳羽凡爆出染毒遭逮、被判刑，白百何也一直閉口不談，未有給出任何回應，過去僅曾在節目中提及兒子「元寶」，稱兒子在這幾年間變得特別懂事，不僅學會照顧身邊的人，看到她生病還會督促她去看醫生、安慰她，「像個小大人一樣，懂得關心、體貼父母。」她離婚後雖不曾提及前夫，但不時會與分絲分享兒子的成長點滴。

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