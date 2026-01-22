勝利爆進軍柬埔寨打造「Burning Sun 2.0」！　合體一票犯罪大佬開趴

記者田暐瑋／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利因犯下多項刑事案件賭博、斡旋性交易、貪汙等9罪名，最終從團體退出並淡出螢光幕。近日他被爆料以柬埔寨為據點，準備推動「Burning Sun 2.0」的計劃，引發譁然。

YouTube頻道《지릿지릿》19日發布一支名為「黃荷娜、勝利、朴有天，吳赫鎮記者的特級採訪檔案公開」影片，吳赫鎮記者表示，勝利近期與資金洗錢犯、電話詐騙犯、賭場相關人士來往密切，甚至還與柬埔寨犯罪集團的幹部一同聚會。

▲勝利不打算回歸演藝圈。（圖／CFP）



內容指出，勝利試圖在柬埔寨推動類似「Burning Sun 2.0」的新事業，雖然他的形象在南韓已經完全跌入谷底，但在東南亞，他仍給人「BIGBANG出身」的強烈形象，「據我所知，勝利主要在柬埔寨和泰國之間來回。我不清楚他多久回一次韓國，但他並非完全不回國。」

▲勝利曾和柬埔寨多位大佬開趴。（圖／翻攝自韓網）



事實上，勝利曾參加柬埔寨的夜店活動，當時他大言不慚地說道：「當我說要去柬埔寨時，周圍的人問我那裡會不會很危險，但柬埔寨是亞洲最棒的國家。」甚至脫口要把GD也帶到柬埔寨，脫序行為遭到廣大輿論抨擊。

當時有眼尖網友發現，影片勝利身後的標誌寫著「Prince Brewing」和「Prince Holdings」，據了解，Prince Holdings就是涉跨國詐欺及洗錢案的「太子集團」，而Prince Brewing是其旗下品牌，雖然目前尚未確認勝利與這些企業之間有直接的業務關係，但他曾出席相關活動，仍引發熱議。

▲勝利曾出席太子集團旗下公司位於柬埔寨的活動。（圖／CFP）