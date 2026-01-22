《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《Moving》確定製作第二季，不過與大部分延續原陣容的續作不同，這次有了極大的改變，除了導演更換之外，因主演李正河即將入伍，確定無法回歸飾演「金奉皙」，角色將由其他演員接手演出，消息一出，網路意見呈現兩極。

▲《MOVING 異能》2023年廣受歡迎。（圖／Disney+提供）



導演換血、角色確定換角 《Moving 2》製作方向轉彎

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Moving》第一季由朴仁濟導演操刀，成功打開韓國超能力英雄劇新局面；續集則確定交由曾執導《屍戰朝鮮》系列的金成勳導演接棒。製作方也透露，由於李正河將於本月26日入伍，無法配合拍攝行程，「金奉皙」一角確定更換演員，目前仍在進行選角，目標於今年夏天正式開拍。

▲李正河今年入伍。（圖／翻攝自IG／@jungha.km）



影迷心情複雜 有人理解也有人直言「太可惜」

消息曝光後，韓國論壇「theqoo」湧入大量討論。有網友理性分析劇情走向，認為若第二季聚焦網漫《異能》的延續作品《Bridge》，「奉皙」戲份本就不多，「如果是《Bridge》內容，奉皙分量其實不高，就算只用穿黃色雨衣飛行的剪影也夠了」，也有人附和表示「比重變低的話還可以接受」。

不過，更多粉絲仍難掩失落情緒，「奉皙本身就是《異能》的象徵，換演員會讓人出戲」、「一看到臉就要有『啊，是奉皙』的感覺，換人真的很可惜」、「就算演技有爭議，但形象真的很貼合角色」，認為角色與演員已高度綁定。

也有網友提出折衷方案，希望製作方降低角色曝光度，「乾脆第二季只拍背影或剪影，第三季等李正河退伍再回歸」、「不是犯錯下車，而是去當兵，真的沒辦法」，理解現實限制的同時，仍對換角感到惋惜。

期待與不安並存 觀眾關注後續走向

另一方面，也有觀眾把焦點放在新導演身上，直言「《屍戰朝鮮》拍得太好了，反而開始期待《Moving異能2》」、「故事結構如果真的需要奉錫出現，或許換角是不得不的選擇」。