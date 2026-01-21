賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團Wanna One出身的台籍成員賴冠霖，在2024年宣布退出演藝圈，轉後幕後發展。他近來在Podcast節目上聊到當藝人時的辛酸，透露經紀人曾告訴他「寧願你出去約砲」，讓他受到不小的衝擊。

▲賴冠霖在2024年宣布退出幕前。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖在節目中透露，當時的自己對於演藝圈工作感到很徬徨，但身邊有一位工作默契極佳的同事，「然後我打心底蠻認同這個人的，就是到今天我們還會保持聯繫。」某次對方一臉認真地對他說：「我寧願你出去約砲，我都不願意你認認真真談戀愛。」在當時對他造成了巨大的震撼。

▲▼賴冠霖透露經紀人的話曾帶給他極大震撼。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖坦言，當時受到了很大的衝擊，但現在反過來想，其實能理解對方的考量。他分析道，自己過往演出的作品類型，如果去談一場穩定的戀愛，確實會直接影響當時接戲與演戲的機會，「平台和片方就是會把輿論壓力都轉嫁到他身上嘛，所以我現在反過來想，我那個同事是有充分的利益的考量和理由去說這樣的話的。」

▲賴冠霖目前以導演工作為重心。（圖／翻攝自微博）

此前，賴冠霖宣布淡出幕前工作，專注於幕後發展。他曾坦言無法在演戲或唱跳中找到自我認同，因此選擇放下偶像光環，重新探索內心真正的熱愛。他在2025年正式以導演身分回歸，投入短劇創作，過往作品《冬天和春天打架》曾獲得義大利羅馬獨立電影獎最佳導演獎，並入圍金雞獎「新翼推優榮譽短片」。