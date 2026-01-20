巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）這次徹底黑化轉型！他在轉型力作《重擊人生》中，為了還原「UFC 傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）的巔峰樣貌，不僅狂增重13公斤，甚至耗時3小時遮蓋全身標誌性刺青、戴上假髮。

▲《重擊人生》巨石強森猛增13公斤。（圖／采昌提供）

當他初次以特效妝容走進片場，不僅艾蜜莉布朗（Emily Blunt）狂起雞皮疙瘩，連馬克克爾本尊都震撼大喊：「這根本就是我！」

肌肉猛男再進化！ 半年增重13公斤「連斜方肌都要還原」

巨石強森雖然本來就是「肌肉猛男」，但為了還原馬克克爾那種經過格鬥實戰錘鍊的斜方肌、背部與腿部線條，他與導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）仔細研究後，決定推翻以往的鍛鍊模式。他表示：「馬克的肌肉不是靠漢堡與奶昔就能擁有的，而是快縮肌纖維。」

為此，他在半年內迅速增重13公斤，並參加為期12週的魔鬼格鬥訓練營。這段劇烈的身體轉變讓他直呼：「這是我人生與職業生涯中最大的挑戰，是我做過最困難的事情！」

「金獎特效化妝」抹去巨石強森！ 遮刺青耗時3小時驚呆本尊

除了肉體上的苦練，外型的還原更請來奧斯卡金獎特效化妝師辻一弘（Kazu Hiro）操刀。巨石強森每次開拍前，都必須靜坐超過 3 小時，進行精細的臉部微調並徹底遮蓋他全身上下的刺青。

▲《重擊人生》巨石強森拍攝激烈的擂台打鬥戲時堅持不用替身，也要求對方演員真打。（圖／采昌提供）



回憶起第一次完妝，巨石強森說自己對著鏡子愣住整整十分鐘：「簡直不敢相信看到的自己！」當他現身片場時，艾蜜莉布朗嚇到起雞皮疙瘩，馬克克爾本尊更忍不住飆粗口大喊：「他就像我的鏡像！我看著他就像在看我自己！」

拒絕替身「拳拳到肉」！巨石強森親自上陣被揍到腦震盪

在拍攝激烈的擂台打鬥戲時，巨石強森為了追求極致真實的疼痛感，主動要求同台對手「真打」。他不使用替身，正面迎接每一拳。

▲《重擊人生》巨石強森拍到腦震盪，也成為他轉型演技派演員的作品。（圖／采昌提供）

「你們在電影裡會看到我被一拳拳揍到昏沉，那是真的，因為我腦震盪了！」巨石強森毫不後悔地表示，為了還原馬克克爾當年被「最強壓力」吞噬、陷入藥物成癮與名聲崩塌的深淵，他必須全力以赴，讓觀眾看見這位格鬥英雄背後最殘酷的一面。

由「金獎製造機」A24 出品，巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演的《重擊人生》，故事描述 1990 年代格鬥霸主馬克克爾，如何從橫掃擂台的「粉碎機」，到被成癮與壓力擊垮，最後在死亡邊緣掙扎並重生的感人故事。《重擊人生》將在23日全台大銀幕上映。