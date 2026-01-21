日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

記者蔡宜芳／綜合報導

日本AV女優繪戀空近日陷入「無碼片」爭議，她對此發表正式聲明嚴正否認，澄清網路上流傳的影像是遭到第三者非法流出的「私人影片」，目前已委請律師採取法律行動，呼籲粉絲不要被錯誤資訊誤導。

▲繪戀空的私人無碼片遭流出。（圖／翻攝自Instagram／erensora_official）

繪戀空20日針對近期網路上瘋傳她「曾擔任無碼片女優」的說法，透過聲明否認。她透露，目前網路上流傳的無碼影片為「私人影片」，是遭到第三者惡意非法流出的，「我在開始從事AV女優活動之前，絕對沒有從事過那樣的工作或活動。目前流傳的資訊全部都與事實不符。」

繪戀空表示，為了捍衛個人名譽，目前正與律師商討，絕對不向非法流出的行為妥協，也請外界不要再散播與事實不符的資訊，「對於這起事件造成相關人士、以及最重要的一直以來支持我的粉絲們的擔心與困擾，我由衷深表歉意。本應是透過作品與表現與各位見面的身分，卻必須以這種形式向大家說明，我感到非常遺憾。」

▲繪戀空聲明。（圖／翻攝自Instagram／erensora_official）