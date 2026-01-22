曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓火辣戀愛實境秀《單身即地獄5》已經開播，Netflix一次上架4集，掀起全網熱議。也有眼尖觀眾發現，有著貓咪相長相的「短髮女神」金高恩其實曾在2023年到2024年之間與天王GD傳過緋聞，兩人被粉絲直擊一起去看球賽、一起慶生，但男方後來的回應是「不是戀人關係，只是親近的哥哥與妹妹關係」。如今相隔1年半，金高恩出現於《單身即地獄5》引起熱烈討論，而她行情超高，更是掀起暴動。

▲▼曾與GD傳緋聞1年，金高恩現身《單身即地獄5》。（圖／翻攝自Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金高恩現身於《單身即地獄5》時，自我介紹時充滿自信表示：「雖然我看起來很冷酷，但認識之後會發現我很會撒嬌很溫柔。」她也透露自己幾乎沒有感情空窗期，大方地說：「我一直都有在談戀愛，所以對於現在的空窗期很不習慣。」希望可以在《單身即地獄5》遇到真愛，終結現在的單身生活。

▲GD否認過緋聞。（圖／翻攝自OSEN）



金高恩透露「目前單身」，但有觀眾發現，她就是曾與GD有緊密私交的網紅，2023年夏天兩人曾經一起在日本看球賽，被不少粉絲目擊後自此掀起緋聞，不僅如此，GD舉辦的生日派對，金高恩也被發現是受邀賓客之一，兩人甚至在同個建築物裡的鏡子裡不約而同拍過與鏡子的自拍照。

緋聞傳了1年多，但GD於2024年對韓媒否認，「不是戀人關係，只是親近的哥哥與妹妹關係，希望大家不要誤會」。