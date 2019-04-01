神棍騙術「金紙自燃」破解　謝震武：這招真可行騙天下

記者許逸群／台北報導

謝震武日前主持高點《震震有詞》，透過節目分享神棍騙術，避免社會大眾受騙上當。 社會上有多心懷不軌的神棍，意圖騙財騙色且手法層出不窮，節目中邀請到魔術師傑克，示範幾個最常見的詐騙手法，希望能提醒觀眾不要輕易受騙。

▲謝震武主持《震震有詞》探討神棍騙術。（圖／和展影視提供）



首先，傑克拿出金紙示範如何解除血光之災，他在第一張畫上人形並拿刀刺穿，接著喝口水吐在金紙上，這時候人形的軀幹、四肢分別出現紅點，傑克說：「大部分的神棍就會以面臨血光之災恫嚇民眾。」神棍會提出為了要幫民眾化解血光之災收費，更可怕的是，許多民眾便會信以為真，而讓神棍得逞。

請繼續往下閱讀...

▲魔術師的手法讓謝震武讚嘆不已。（圖／和展影視提供）

此外，傑克還示範了金紙自燃的手法，一開始要點火時，謝震武立即搞笑稱要經紀人先保高額保險，深怕一個不慎被波及。回歸正題，看完傑克神乎其技的手法及金紙後面的機關後，謝震武律師直說：「有這招真的可以行騙天下。」

退休刑事警官高仁和透露，剛分發擔任警察時， 某日去抽查轄區內的神壇，遇到一位師父跟他說，「你面帶兇光 有血光之災。」聽得他半信半疑，此時師父拿出一張符貼在高警官左腳鞋底，還要警官拿出銅板放在鞋底，要他在回警局路上把鞋子踢掉就可以把霉運踢走。

聽師父說得彷彿真有其事，高仁和抱著寧可信其有不可信其無的態度，回警局路上果真照師父的叮嚀去做。過陣子再去神壇複查，遇到神壇負責人，他詢問：「怎麼沒看到上次那位師父呢？」沒想到那師父是負責人的弟弟，而且是精神有問題已經被送回松山市立療養院。