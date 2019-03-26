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才說泳裝不好看⋯夏語心一脱外衣「高衩深V」全場瘋了

記者許逸群／台北報導

民視《綜藝新時代》日前首度出國錄影來到香港，除了陸上的美食美景外，還登上了亞洲最新奢華豪華郵輪「世界夢號」。夏語心在換泳裝前大喊說：「吃太多怕肚子會凸凸的，穿泳裝不好看。」但沒想到在她脫掉外衣後，泳裝開高衩深V的設計，火辣的好身材一覽無遺，立刻引起現場一陣歡呼！

▲夏語心穿泳裝相當性感。（圖／民視提供）

▲夏語心的泳裝讓男藝人「受不了」。（圖／民視提供）

在郵輪進行遊戲時，夏語心和阿龐要分別玩滑水道時，只見所有攝影師和工作人員都圍過來夏語心這一邊，讓被冷落的阿龐大喊「你們也差太多了吧」。而浩子則不斷的提醒夏語心說：「妳這泳裝太性感了要綁好，不然這個豪華郵輪滑水道也是頂級的，很刺激很快的！」浩子還搞笑說，現場男性工作人員還有攝影師已經都跑到滑水道出口等了。

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▲夏語心穿泳裝相當性感。（圖／民視提供）

▲夏語心穿泳裝相當性感。（圖／民視提供）

這次的香港「享樂大亨VS苦命上班族」特別企劃，贏家隊伍可以享受豪華美食美景，輸家則必須苦命加班打工。浩翔與來賓們在「不NG運動王」遊戲中，挑戰海上攀岩場、桌球以及籃球場等遊戲，最後一關只要三球裡投中一顆三分球就可以結束，否則就必須重來關卡。

孰料，浩子身為隊長壓軸，投球卻屢投不進，讓上一關的阿龐怒吼：「我最恨你了！你又回來了！」浩子也不停賠罪直說「對不起」。浩子到最後連滾帶爬進球場還是投不進，累到拿起船上的求救話筒大喊，笑翻眾人，也被大家笑封為「最NG豬隊長」。

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