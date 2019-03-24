ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」

記者許逸群／台北報導

Uber是時下許多人習慣使用的叫車服務，不過藝人Paul的老婆咪咪日前帶著兩名女兒搭車，卻遭遇到相當無理的待遇。該名司機不僅兇哭兩名女娃，態度更是讓咪咪完全無法理解。Paul事後得知氣炸：「欺負我無所謂，欺負我老婆跟2歲、不到1歲的寶寶，我真的無法忍受。」

▲Paul氣炸客訴Uber。（圖／翻攝網路、Paul粉絲團）

▲Paul氣炸客訴Uber。（圖／翻攝網路、Paul粉絲團）

Paul的老婆咪咪日前帶著兩名女兒以及一名女性友人一起搭車，上車後，咪咪陪著女兒們一起唱著《小星星》，沒想到司機突然轉過頭來，並露出兇惡眼神大聲地「噓」了兩名女娃，讓2歲的大女兒當場被嚇哭，隨後不到1歲的小女兒也跟著哭了。

請繼續往下閱讀...

咪咪見狀拿出寶寶米餅想先安撫小孩的情緒，沒想到女兒才吃了一口，司機又立刻回頭大喊「no eat」，此舉讓她再也忍不住：「你態度有必要這麼兇嗎？剛剛莫名其妙噓我女兒，讓小孩嚇哭，我忍住！現在又對我2歲女兒大罵，如果說我女兒有在車上亂吵亂哭亂跳那跟你抱歉，但重點是完全沒有耶！」

咪咪接著向司機說：「請問你有小孩嗎？將心比心若是別人這樣對你小孩你會怎樣？」對方則強調自己評價很高，不覺得有錯。咪咪則說：「做人態度問題跟評價是兩碼子事！再者這樣的態度，開車安全難道不會有問題嗎？」不僅如此，準備下車時，司機還指著芝麻大的渣叫咪咪擦。

Paul得知後氣炸，隨即向Uber客訴。他無奈表示，「我女兒好好地在唱歌，而且那台車是車行的，我們問過車行，並沒有不能吃東西的規定。付錢被人欺負糟蹋嗎？兇我女兒好幾次，根本只是欺負婦孺。」至於客訴狀況？他說：「對方說在調查，有退50元，我真的不需要他的50，我只希望不要遇到這種情緒有狀況的人開在路上。」

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

uber, paul

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／《甘味》雨荷長大了！　她路邊教訓小三「霸氣外露」全被拍
  2. 電梯門一開驚見劉德華！　女星秒尖叫「爽拍3摟肩合照」
  3. 《雞不可失》票房破億炸雞　阿畢師＋阿基師獨家原味教學
  4. 結婚4年連生3胎...隋棠病倒！　「3寶媽才懂心聲」1句話超有感
  5. 韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」主持人嚇傻
  6. 馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧
  7. 阿信牽線合作！他首唱找宇宙人當嘉賓　一見面喊小玉「很長」
  8. 獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」
  9. 姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」
  10. 專訪／張棟樑曝「抗壓性弱」：不適合當藝人　和王心凌組CP想逃避

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366