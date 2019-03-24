獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」

記者許逸群／台北報導

Uber是時下許多人習慣使用的叫車服務，不過藝人Paul的老婆咪咪日前帶著兩名女兒搭車，卻遭遇到相當無理的待遇。該名司機不僅兇哭兩名女娃，態度更是讓咪咪完全無法理解。Paul事後得知氣炸：「欺負我無所謂，欺負我老婆跟2歲、不到1歲的寶寶，我真的無法忍受。」

▲Paul氣炸客訴Uber。（圖／翻攝網路、Paul粉絲團）

Paul的老婆咪咪日前帶著兩名女兒以及一名女性友人一起搭車，上車後，咪咪陪著女兒們一起唱著《小星星》，沒想到司機突然轉過頭來，並露出兇惡眼神大聲地「噓」了兩名女娃，讓2歲的大女兒當場被嚇哭，隨後不到1歲的小女兒也跟著哭了。

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咪咪見狀拿出寶寶米餅想先安撫小孩的情緒，沒想到女兒才吃了一口，司機又立刻回頭大喊「no eat」，此舉讓她再也忍不住：「你態度有必要這麼兇嗎？剛剛莫名其妙噓我女兒，讓小孩嚇哭，我忍住！現在又對我2歲女兒大罵，如果說我女兒有在車上亂吵亂哭亂跳那跟你抱歉，但重點是完全沒有耶！」

咪咪接著向司機說：「請問你有小孩嗎？將心比心若是別人這樣對你小孩你會怎樣？」對方則強調自己評價很高，不覺得有錯。咪咪則說：「做人態度問題跟評價是兩碼子事！再者這樣的態度，開車安全難道不會有問題嗎？」不僅如此，準備下車時，司機還指著芝麻大的渣叫咪咪擦。

Paul得知後氣炸，隨即向Uber客訴。他無奈表示，「我女兒好好地在唱歌，而且那台車是車行的，我們問過車行，並沒有不能吃東西的規定。付錢被人欺負糟蹋嗎？兇我女兒好幾次，根本只是欺負婦孺。」至於客訴狀況？他說：「對方說在調查，有退50元，我真的不需要他的50，我只希望不要遇到這種情緒有狀況的人開在路上。」