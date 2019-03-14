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幕後花絮／10年不進星巴克　律師謝震武的「一把尺」

記者許逸群／台北報導

許多廠商會找名人擔任代言人為自家品牌背書，但多數並不會要求「私下不准使用他牌產品」，不過對謝震武來說，這似乎攸關道德與尊重。身兼律師與主持人的他目前手握多個代言，最常的合作關係已有10年之久，或許除了本身良好的形象，也與他尊重對待每件事物有關。

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武農曆年前接下新節目《震震有詞》。（圖／記者李毓康攝）

謝震武代言西雅圖咖啡已10個年頭，這些年來，他完全不碰「他牌」的咖啡，甚至從未走進過隨處可見的星巴克。廠商有要求嗎？他笑說沒有，這只是對自己身為代言人的尊重。就連私下曾有人拿它牌的咖啡請他喝，他都向對方致謝並委婉拒絕。當然，若是餐廳的「無名」咖啡則無妨。

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▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲許多細節與要求對謝震武來說不容改變。（圖／記者李毓康攝）

謝震武平日上午是律師事務所的律師，下午是節目的主持人，晚上則是擔任丈夫與父親的責任，每日的行程都是滿檔，不過他不會因此寬待自己任何事。他對生活周遭的每件事都有所控制，甚至包含自身的每一句言論，但身邊的人不會因此感到壓力，他自嘲「應該是覺得跟我在一起很無聊」。

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武能夠維持好形象多年勢必不會沒原因。（圖／記者李毓康攝）

謝震武有個習慣，每當錄影工作時，休息室內一定會為自己準備零食與飲料，雖然注重健康，但他也注重生活，難免會想在工作中的空檔中，吃口甜的、喝口汽水。不過，他認為既然是在電視圈工作，勢必得維持好狀態與體態才能對得起觀眾，所以自己也會懂得節制。

謝震武對自身的要求與堅持其實有太多，「法庭上開第一庭時法官要進來，大家會站起來。我一直到現在，我一定最早站起來，目視著法官，等他示意點頭後，我才會坐下。當你當（律師）久了之後，可能會有些人覺得行禮如儀，但我連這都覺得是非常在乎的一段。」他從民國81年擔任律師至今仍是如此。

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