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獨家／小馬錄音室3度淚崩　老婆「得知原因」也哭了

記者許逸群／台北報導

藝人小馬（倪子鈞）日前推出新曲《我知道妳還愛著我》，歌詞寫著「我知道妳還愛著我，別瑟縮不語讓電話等候，遺憾在緘默裡泛濫成災」，看似思念著過往的愛情，但事實上歌詞的寓意不僅如此。小馬透露，起先看到歌詞就忍不住泛淚，進錄音室更是3度淚崩，甚至就連老婆都忍不住哭了。

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲小馬與老婆。（圖／資料照／記者李毓康攝）

小馬表示，歌詞雖然像是訴說的過往的愛情，但這首歌的含義不僅於此，而是代表著曾經的諾言，或是當初的美好。他說道，「人一生最難的課題就是遺忘，但也只有遺忘，能讓我們釋懷、讓我們成長，不抱著遺憾進入到未來。」而這首歌，最想表達的就是「遺憾」。

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▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲小馬進錄音室3度淚崩。（圖／資料照／記者李毓康攝）

小馬起先看到製作人古晧所寫的歌詞當場就忍不住泛淚，他想起的不僅是過去的愛情，而是這大半人生中的所有遺憾，包含已逝的親人、遺失的友情，甚至是曾追逐的夢想。他笑說，正式進錄音室更是連哭3次，不過大家提醒他必須得收斂情緒，要用成熟的心態來詮釋這首歌。

小馬笑說，老婆看了歌詞後還一度有些疑惑，為何會寫歌懷念過去的愛情。直到小馬解釋後，他老婆似乎立刻回想自身的「遺憾」，當場也默默地落下淚來，兩人就如同偶像劇般相擁而泣。想起這個畫面，小馬還會不時嘴角上揚的笑出聲。該曲已於今（13日）全面數位發行。

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小馬, 倪子鈞, 我知道妳還愛著我

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