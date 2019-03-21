慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

記者許逸群／台北報導



藝人無尊與Eason日前主持外景靈異節目，沒想到進行直播的過程中，意外「錄到鬼」。無尊事後表示，「拍攝沒多久就聽到竹林裡傳來一男一女的對話聲，只有幾個字，聲音很像從老舊收音機裡發出來的一樣，有雜訊。」就連現場的老師都說「竹林裡面有東西」，沒想到事後檢查影片真的拍到了。

▲靈異節目直播「鬼入鏡」。（圖／緯來提供）

無尊與Eason日前錄製緯來《逃跑吧 好兄弟》來到深山竹林，傳說竹林本身招陰，竹竿鬼和魔神仔一樣，是坊間傳聞最多的妖怪，兩人在錄影現場與網友直播，沒想到「竹竿鬼」也來湊熱鬧！竹子產生不自然的晃動，好像有人刻意撥它一樣。後來現場直播的時候，有網友截圖直播畫面上「鬼入鏡」，五官清晰拍到，看完瞬間全身雞皮疙瘩！

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▲無尊與Eason主持靈異節目時常遇到不可解釋的狀況。（圖／緯來提供）

無尊表示，剛接《好兄弟》外景探險時，很多人都會問他是不是在製造節目效果，但其實現場靈異狀況比想像中還多。不過自從接了該節目後，無尊坦言工作運變好，粉絲變多，反而是朋友會怕他帶來衰氣，連經紀人都躲他遠遠，進公司前還會叫他先去陽台曬太陽10分鐘，讓無尊好氣又好笑。

問起無尊跟Eason如果有機會，希望可以跟哪位女藝人一起《逃跑》，無尊說：「我覺得繡惠姊或是蘿莉塔這種嘴巴砲火猛烈的，現場應該會很有趣，鬼會嚇到躲起來！」Eason則說：「我會想找彩樺姊，因為她有在念經拜佛，跟她在一起感覺比較安全。」