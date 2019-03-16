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「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。今第二集釋出，被譽為選手間的「大神」宋念宇（小宇）登場，選擇面試蕭敬騰的戰隊。蕭敬騰可說是最嚴格的隊長，但他聽完小宇的演唱後立刻露出笑容，直呼「沒話說」順利晉級。

▲▼小宇在蕭敬騰面前演唱。（圖／ETtoday）

▲小宇以選手的身份在蕭敬騰面前演唱。（圖／ETtoday）

已相當具有知名度的小宇參加《這！就是原創》，與百名唱作人一同擔任選手的，可是他的演藝資歷甚至高過節目中的3位隊長，勇氣令人敬佩。蕭敬騰表示：「小宇是現在所有唱作人裡面知名度最高的，可是他還是願意來這就是原創，我對他的勇氣是一萬的佩服。」

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▲▼小宇在蕭敬騰面前演唱。（圖／ETtoday）

▲蕭敬騰沉醉在小宇的演出。（圖／ETtoday）

小宇演唱新曲《你只是還不知道》，一開口就讓蕭敬騰露出滿意笑容，蕭敬騰隨後更是閉眼沉醉於她的歌聲中。聽完小宇的作品後，全場歡聲四起，蕭敬騰搖搖頭、聳肩攤手地說：「這沒辦法啊，沒有辦法，（手環）拿來啊！」毫無懸念的過關。

▲▼小宇在蕭敬騰面前演唱。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰誇讚小宇的作品「沒話說」。（圖／ETtoday）

▲▼小宇在蕭敬騰面前演唱。（圖／ETtoday）

蕭敬騰向其他選手們說：「我叫他宇哥，他是我心目中很具有地位的製作人、音樂人。你們聽到他的作品，沒話說。他願意坐在那邊、站在這邊，我只能佩服。然後你又選擇我，謝謝，真的！」蕭敬騰隨後也表示：「小宇願意選擇來到這，我覺得這就是為了傳遞，沒有別的。」

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關鍵字

這就是原創, 這！就是原創, 蕭敬騰, 小宇, 宋念宇

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