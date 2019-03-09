ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

記者許逸群／台北報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳日前上民視《台灣的聲音》暢談演藝人生。她學生時期最喜歡的是《五花瓣合唱團》，有一次和同學跑到海邊去聽現場演唱，後來鄰居告密讓父親知道認為那是靡靡之音，被父親痛打到掃把都打斷了，這也是被父親打得最慘的一次，但還是澆不熄對唱歌的熱情。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳分享演藝之路。（圖／民視提供）

陳美鳳表示當時家裡人都希望自己在銀行上班，但後來辭職進演藝圈全家都反對覺得很丟臉，當時只有養母支持。被問到秀場表演最難忘的事情？陳美鳳記得有一次作秀，當時穿兩截式夏威夷的服裝比較清涼，主持人訪問就說：「妳同事來，穿這樣不會很丟臉嗎？」讓她十分尷尬與難堪，只能笑笑帶過說：「這畫面一直很難忘懷。」

請繼續往下閱讀...

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

▲陳美鳳因《愛神》這首歌賺進人生第一桶金。（圖／民視提供）

提到最難忘的歌曲，陳美鳳表示：「最難忘懷的歌曲是《愛神》，因為首歌讓我賺了不少錢，算是幫自己賺進第一桶金。」她現場也特別帶來了壓箱寶《愛神》的秀場服裝來現場展示，讓主持人李哲藝驚呼：「早期秀服不僅手工製作精良且保存良好，對鳳姐真是十分重要且具紀念價值。」

至於對婚姻還有期待嗎？陳美鳳坦言：「上段感情是人生很挫折與低潮的時期，但有感受到觀眾、媒體給的溫暖，對於下一段感情當然還是會有期待！」她也說每個女人都想要一份穩定的感情，所以「不排斥但也不強求」，但也絕「不會主動」。

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

推薦閱讀

吳宗憲喊話華航機長！還原「KID事件」動怒：沒領錢嗎

吳宗憲喊話華航機長！還原「KID事件」動怒：沒領錢嗎

獨家／「還願」杜美心來了！試鏡《聲林》超萌演唱曝光

獨家／「還願」杜美心來了！試鏡《聲林》超萌演唱曝光

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

陳斐娟告別6年《54新觀點》　主播黃倩萍接棒前先放空

陳斐娟告別6年《54新觀點》　主播黃倩萍接棒前先放空

大S「目前婚姻很穩定」　還原跟汪小菲「動怒」始末

大S「目前婚姻很穩定」　還原跟汪小菲「動怒」始末

小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

「負債800萬」婉拒千萬加盟金　馬國畢賣炸雞狂胖9公斤

「負債800萬」婉拒千萬加盟金　馬國畢賣炸雞狂胖9公斤

張若凡《走了嗎》MV出爐　粉絲聽哭讚「新催淚女聲」

張若凡《走了嗎》MV出爐　粉絲聽哭讚「新催淚女聲」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

正妹女星開Vios撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳美鳳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／Netflix證實台灣免費試用沒了！「想了解我們對消費者的價值」
  2. 郭書瑤平口上衣快滑落！　網狂盯「超深一條線」噴鼻血
  3. 獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩
  4. 陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎
  5. 陳喬恩近距離被拍！　一張嘴「滿口黑牙」網崩潰：嚇到我了
  6. 朴寶劍師弟是「188cm男神模特兒」　未出道就狂吸56萬粉！
  7. 23歲「G奶子瑜」槓影視大亨！首露面「走出低潮了」惹心疼
  8. 張東晴飛澳洲鬆10天！「豪爽吃袋鼠肉」增肥一圈
  9. 正妹女星開Vios撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光
  10. 梁文音隔13年穿高中制服！高馬尾長襪「手拿這個」秒噴眼淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366