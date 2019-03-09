陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

記者許逸群／台北報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳日前上民視《台灣的聲音》暢談演藝人生。她學生時期最喜歡的是《五花瓣合唱團》，有一次和同學跑到海邊去聽現場演唱，後來鄰居告密讓父親知道認為那是靡靡之音，被父親痛打到掃把都打斷了，這也是被父親打得最慘的一次，但還是澆不熄對唱歌的熱情。

▲陳美鳳分享演藝之路。（圖／民視提供）

陳美鳳表示當時家裡人都希望自己在銀行上班，但後來辭職進演藝圈全家都反對覺得很丟臉，當時只有養母支持。被問到秀場表演最難忘的事情？陳美鳳記得有一次作秀，當時穿兩截式夏威夷的服裝比較清涼，主持人訪問就說：「妳同事來，穿這樣不會很丟臉嗎？」讓她十分尷尬與難堪，只能笑笑帶過說：「這畫面一直很難忘懷。」

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▲陳美鳳因《愛神》這首歌賺進人生第一桶金。（圖／民視提供）

提到最難忘的歌曲，陳美鳳表示：「最難忘懷的歌曲是《愛神》，因為首歌讓我賺了不少錢，算是幫自己賺進第一桶金。」她現場也特別帶來了壓箱寶《愛神》的秀場服裝來現場展示，讓主持人李哲藝驚呼：「早期秀服不僅手工製作精良且保存良好，對鳳姐真是十分重要且具紀念價值。」

至於對婚姻還有期待嗎？陳美鳳坦言：「上段感情是人生很挫折與低潮的時期，但有感受到觀眾、媒體給的溫暖，對於下一段感情當然還是會有期待！」她也說每個女人都想要一份穩定的感情，所以「不排斥但也不強求」，但也絕「不會主動」。