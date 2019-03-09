女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

記者許逸群／綜合報導

《這！就是原創》每周日21：00將於「ETtoday播吧」、「ETtoday星光雲YouTube」與播出。首集的內容為3位隊長挑選創作者，不過女參賽者印子 月不滿意被蕭敬騰質疑創作能力，不僅哽咽還發怒「不能接受你否認我的歌」，但蕭敬騰反問「你聽過我的歌嗎」，瞬間讓她沉默，當場負氣離去。

▲▼蕭敬騰詢問印子月歌曲是否為自創。（圖／翻攝優酷）

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印子月現場唱跳自創曲《嗜睡症女孩》，相當嚴格的蕭敬騰難得給予稱讚：「妳的伴奏目前聽起來是最好的，混音各方面感覺蠻專業的，但是，是妳嗎？」 印子月解釋，編曲是跟朋友做的，但概念跟意識都出於自己。蕭敬騰接著詢問「妳平常用什麼創作」，沒想到她突然語塞，隨後表示這是首次做電子編曲，確實不是太瞭解。

▲▼蕭敬騰坦言接受不到歌曲所表達的情感。（圖／翻攝優酷）



蕭敬騰表示無法接受到情感，印子月不滿地說：「為什麼接受不到情感呢？有點讓我失望。」印子月解釋，「《嗜睡症女孩》你們大家聽到的可能是一種快樂的歌，但是你們看歌詞了嗎？」蕭敬騰秒回「看了」。她接著哽咽地說：「好吧，是我的問題，我沒有讓你感受到那個點，但是我不能接受，你否認我寫歌的能力。」

▲印子月不滿創作能力受到質疑。（圖／翻攝優酷）

蕭敬騰用自身舉例：「我組過一個樂團，妳聽過我的歌嗎？」印子月表示有聽過。他接著問「哪一首」，不過印子月一時卻說不出。蕭敬騰說：「我不在乎妳有沒有聽過我的歌，妳也不能要求我一定要理解妳的作品，那是一瞬間的打動，那瞬間妳沒有打動我，就等於我的獅子合唱團沒有瞬間打動妳是一樣的問題，明白嗎？我也很難過啊，多少人沒聽過我樂團的歌。」

▲▼蕭敬騰反問，讓印子月瞬間沉默。（圖／翻攝優酷）

蕭敬騰堪稱是3名隊長中最嚴格的一位，他坦言愛「獅子合唱團」勝過愛自己，「我也是個不成功的創作者，我創作了很多很多的歌，或許到現在有人不知道我會創作，但我不能因為這樣失去控制。我們來到這邊是一同成長，我也在爭取我該爭取的事情，我們都一樣。」