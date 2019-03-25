獨／孫鵬現身學生暴動　能仁家商演講曝「演藝圈起伏」

記者許逸群、林彥君／台北報導

藝人孫鵬今（25日）現身孫安佐就讀的能仁家商演講，以「演藝世界萬花筒」為主題，和表演藝術科全體師生分享個人經歷與心得。他分享自身經驗，讓平常都在學習表演藝術的學生，除了忙碌的本科的技藝學習之外，也能藉由經驗豐富的藝人經驗分享，來思索自己的生涯規劃。

▲孫鵬到能仁家商演講。（圖／能仁演藝科提供）

孫鵬答應能仁的邀約，將分不同的階段，來做「大師講座」系列的講座。今天的講座是入門，讓學生從輕鬆詼諧的言談，去體會一個藝人的生涯，以後還會安排專業的基礎篇、進階篇、專業篇。例如去了解舞台劇或者是戲劇節目的製作過程。

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孫鵬尚未踏入會場前，現場氣氛已一片歡騰，學生們個個引頸企踵，頻頻望向演講廳門口，等待大明星的到來。演講開始，孫鵬先以風趣幽默的態度和學生拉近距離，他脫下明星的外衣，用獨特的角度，融合個人的工作經歷，親身與能仁家商學生近距離對談，娓娓分享自己幾十年來的演藝生涯。

▲孫鵬與兒子孫安佐（左）合影。（圖／能仁演藝科提供）

演講過程中有哭有笑、有高潮、有低潮，孫鵬讓學生了解演藝圈的起起伏伏，跟如何把握當下，如何為未來做準備，把自己做到最好。孫鵬在國光劇校與臺灣藝術大學就讀期間，便投身於演藝工作，同時在工作上的認真態度、多元的發展更是令人欽佩。

▲▼孫鵬到能仁家商演講。（圖／能仁演藝科提供）

演講期間，孫鵬和學生有許多互動，親切的態度讓學生們為之瘋狂。他告訴學子們如何面對演藝世界的未來，如何認真學習，靜心思考、了解自己，並讓自己保有愉悅的心情，積極的向自己所追尋的目標或理想邁進。