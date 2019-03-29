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目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息

記者田暐瑋／綜合報導

肇事逃逸撞死別人也害死自己！一名小模和男友凌晨喝完酒後開車上路，不小心撞飛機車女騎士，男友看到對方奄奄一息還見死不救，威脅她不可以讓事情曝光，她內心自責又煎熬，加上抓包男友劈腿，最後精神出了問題，身穿紅衣跳樓身亡，原本想拉拔她的許聖梅在她自殺隔天卻收到她傳來的簡訊，當場嚇傻。

許聖梅在《新聞挖挖哇》透露，曾邀請一位抱有星夢的小模上節目，但到了錄影當天小模卻因遲到差點害節目開天窗，工作結束後，雙方並未再聯絡，直到2天後，她收到對方傳來的道歉簡訊，希望能請她當經紀人，許聖梅決定再給小模一次機會，請工作人員打電話請小模再來上節目。

▲小模穿紅衣自殺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲小模穿紅衣自殺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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打了2天都找不到人，許聖梅聽說小模已經自殺身亡，才回想起小模錄影當天神情恍惚，事後看週刊才知道，小模某天和當兵休假的男友出去，凌晨喝完酒還開車回家，沒想到路上真的撞死一個女騎士，男友下車發現女騎士奄奄一息，也不打電話叫救護車，不顧小模阻止就開車逃逸，更警告小模不准報警。

因為活生生撞死一個人，小模內心相當不安，長期下來身心飽受煎熬，和男友常常吵架，之後更發現男友劈腿，讓她精神陷入崩潰，在錄影後的2天穿上紅衣跳樓自殺，還留下一封自首遺書。許聖梅算了一下時間，驚覺自己當初收到小模傳來的簡訊，發送時間竟然是小模自殺隔天，讓她全身發毛。

▲小模穿紅衣自殺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲許聖梅隔天收到小模簡訊。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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