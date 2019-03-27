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最美魚販阿澎爆「花場坐檯」！　陪客7天賺20萬…敢玩又ㄋㄞ變紅牌

娛樂中心／綜合報導

「最美魚販」劉芃芃（阿澎）日前被爆與富二代返家過夜，事後難過哭訴是遭男性工作伙伴設計，令人相當不捨。如今又有網友爆料，她2018年到新加坡花場「海外打工」，一週光是坐檯就能賺進20萬元，據該花場高級幹部透露，她不只敢玩，也很會撒嬌，對男人很有一套。

據《壹週刊》報導，阿澎被踢爆2018年曾在新加坡花場打工，還是當家紅牌，因為很會撒嬌，敢玩又會喝，不少男人都被她迷倒，一週就有20萬元坐檯費，曝光的照片中，有一張是她身上掛著「520」號碼的粉紅色背帶，據該店高級幹部透露，她一般停留天數約是7天，最密集時是1個月去1次。

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

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▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

阿澎被爆料打工的新加坡花場，被發現就是先前雪碧和新加坡籍男友經營的花場，在當地頗為知名，當時《鏡週刊》爆出，雪碧與新加坡富少Jeremy交往，男方從事酒吧夜店和花場生意，因為知道雪碧在辣模界人脈廣，便開口邀約她一起合作，仲介想快速賺錢的辣妹到花場賺外快。

這個所謂的花場是新加坡2010年引進的產業，場地設置在夜店裡的小舞台，辣模、小姐們會在台上勁歌辣舞，台下客人看中意誰，就可以透過「花姐」來「吊花」打賞，一次費用約480元至24000元，如果客人砸的錢多，辣模、小姐們還得陪客人喝酒聊天，有想帶出場「做S」的話就要另外付錢，體制大致上和酒店差不多，號稱坐檯7天就可以賺進45000元底薪，業績獎金另計。

▲阿澎（圖／翻攝自阿澎臉書）

▲阿澎因賣魚爆紅。（圖／翻攝自阿澎臉書）

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