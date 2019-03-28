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女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星張紫妍遭逼「性招待」在2009年不堪痛苦上吊輕生，南韓總統文在寅已公開喊話要求徹查。近日又有一名女星李梅梨出面控訴，遭到媒體幹部在車內性侵得逞，想尋求協助還遭到大學教授的諷刺，就連爸爸的忌日都被叫去陪酒，最後還被下封口令，悲慘遭遇堪稱是「張紫妍第二」。

47歲的李梅梨曾演出《新妓生傳》，之後卻淡出演藝圈，日前她在臉書自稱「張紫妍第二」，並爆出2011年她在拍《新》劇時受傷，卻沒有得到補償，當時向大學教授B男尋求幫忙，B男卻要她到一場酒席上當招待陪酒，就連爸爸的忌日都逃不過，還被B男諷刺：「你沒錢也沒曝光率，應該在這裡好好表現吧！」

▲李梅梨控訴遭性侵。（圖／CFP、翻攝自網路）

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▲李梅梨曾演出《新妓生傳》。（圖／CFP、翻攝自網路）

直到2013年，李梅梨認識一位媒體幹部A男，因為要參加好友派對，搭上了對方便車，沒想到在車內遭到對方性侵得逞，後來到了派對現場，她只要稍微不順A男的意，就被對方強迫要在15秒內連續講「歐巴我愛你」。

礙於各種壓力，李梅梨忍氣吞聲至今，今年1月她曾在節目上透露此事，卻遭到「惡勢力」警告不要亂講話，還拿了3000萬韓幣（約90萬元台幣）當遮口費，更承諾會替她安排工作。目前李梅梨人在卡達，預計4月初會返回南韓，她日前公布的惡魔名單中，不乏權貴人士和國會議員，屆時將開記者會曝光對方所有惡行，她也直言過去會隱忍，是認為說出來也不會有任何改變，但看到張紫妍師妹勇敢站出來發聲，讓她下定決心要剷除這些惡魔。

▲李梅梨控訴遭性侵。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲張紫妍。（圖／翻攝自網路）

▲李梅梨控訴遭性侵。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲李梅梨控訴遭性侵。（圖／翻攝自網路）

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