天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情

記者田暐瑋／綜合報導

日本節目《我們交往中》近期一對情侶嘉賓引起熱議，女主角Ayaka外型甜美，才18歲卻相當肉慾，發生關係的人數已經多達500人，連現任男友都是她只花6小時就追到手，坦承最高紀錄同時劈腿12人，和現任交往到現在，小王人數更高達了9人，獵男SOP更讓人嘆為觀止。

Ayaka留著一頭俏麗短髮，一雙圓滾滾大眼和微嘟紅唇，看起來格外惹人憐愛，才18歲的她從學生時代就開啟了獵男遊戲，到目前為止已和500人發生過關係，9個月前在演唱會外看見21歲的現任男友，因為對方長得帥，她主動上前搭訕，並相約演出結束後一起吃飯，吃完後就把喝醉的男友帶到旅館，前後只花了6小時就讓男方答應交往。

▲天菜萌妹是500人斬。（圖／翻攝自日網abematimes）



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交往後，男友才發現Ayaka是個超級肉食女，感到相當困擾，因此上節目求助，Ayaka坦言，戀愛生涯的最高紀錄是曾經同時劈腿12個人，一天曾和4個人發生關係，就連現任男友都被她戴了綠帽。現任男友表示自己非常專情，但Ayaka在交往中，卻偷吃了8個男生，沒想到Ayaka突然插嘴糾正：「是9個人。」男友當場傻眼，意外得知原來Ayaka前一週又多劈了1個人。

被問到為什麼會忍不住想劈腿，Ayaka表示自己非常喜歡男友，但只要看到帥哥，就會馬上忘了男友的存在，直言劈腿對她來說，就像是「雖然一直都吃麵包，偶爾也會想吃燉物」的意義。

▲天菜萌妹是500人斬。（圖／翻攝自日網abematimes）



Ayaka也示範了自己的獵男技巧，第一是視線攻擊，會用充滿曖昧的眼神盯著獵物，第二是開口稱讚，讓男生在精神面上感到滿足，第三則是不經意的肢體碰觸，第四是近距離靠近，讓男生感到心癢難耐，第五是共食，用行動表示兩人變得親密，最後絕招就是跟著到洗手間，在只有兩人獨處的情況下主動投懷送抱，她笑說據自己多年的經驗，99％的男生都會中標。