阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

記者田暐瑋／綜合報導

醫院每天都在迎接生離死別，自然有不少無法解釋的靈異事件。有位醫師半夜接到急診，需要幫病人伯伯縫補頭上7公分的大傷口，一到了開刀房，伯伯卻遲遲不躺上開刀床，惹得護士有些不高興，沒想到伯伯突然指著床抱怨一句話，嚇得醫生和護士奪門而出。

外科醫師江坤俊曾在半夜接到一個急診病患，是個頭被撞出7公分大洞的伯伯，因為傷口不方便在急診室處理，便被送到開刀房縫補，護士因為大半夜被叫起來，心情有些不好，口氣也不是很和緩，要伯伯自己躺上開刀床，但伯伯一動也不動，護士以為對方重聽，又重複大喊了好幾聲，伯伯還是坐在原地。

▲手術室（圖／CFP）



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護士見狀有些不悅，又提高聲音問：「伯伯你到底要不要開刀？」這時候伯伯終於出聲，卻生氣地說：「你叫什麼叫，上面就還有人，妳不叫他先走，叫我怎麼躺上去？你叫他先起來啊！」江坤俊一聽當場傻住，趕緊叫護士關燈換另一間開刀房，兩人立刻落荒而逃。

▲醫師被嚇破膽（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫院裡的禁忌傳說不只如此，一位護理師日前在「爆廢公社二館」發文表示，曾經一位住院病人過世後，不到1小時就有新病人要住進來，過去查房時卻發現，「過世的那位爺爺還躺在床上」，雖然告訴他已經去世，等下有人要來了，但是「直到新病人報到坐在床上後，過世的爺爺還躺在上面不肯走」。

護理師見此情形，只好再次告訴爺爺「請你離開」，接下來爺爺就神奇的馬上走了，但是「隔壁床爺爺隔天超突然的過世了」；除此之外，自己有次住院時，被好兄弟在耳邊吹氣，因此好奇：「我也是躺到他們床位了嗎？」

