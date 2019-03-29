遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴

記者田暐瑋／綜合報導

遇到真愛想結婚，卻遭爸媽反對該怎麼辦？一個年輕女孩個性自卑，認識男友後變得開朗許多，兩人想結婚卻遭到家人反對，原來是男方職業是工友，且還有些智能不足，女孩不顧媽媽反對結婚，懷孕生下女兒後日子過得更苦，但她堅持撐住家計，某天卻收到一份公文，一夕之間成了小富婆。

這個年輕女孩自認外表和學歷都不出眾，和當工友的男友相愛後變得很快樂，但男友因為家境貧苦，又智能不足，一個月頂多賺2萬多，拿不出聘金，她媽媽堅持反對這樁婚事，女孩最後不顧媽媽反對出嫁，開始到超商打工補貼家用，這時又剛好懷孕，夫妻倆4、5萬的月收入撐得很辛苦。

▲單親女硬嫁工友。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



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沒料到，孩子生下來之後，被診斷出是自閉兒，要接受特殊教育得花更多錢，被旁人諷刺：「早叫你不要嫁。」之後幾年她繼續打工，或是跟娘家借錢度日，某一天她突然收到政府寄來的公文，竟多了1500萬元的收入，才知道公公生前留下了一塊地，原本以為沒有多少錢，沒想到賣掉後兄弟平分下來竟然一個人還能分到1500萬，老公等於是田僑仔，她立刻把家中負債還清，現在過著幸福的好日子。

▲單親女硬嫁工友。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）