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王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官腫脹變形」網一看傻了：認不出來

記者田暐瑋／綜合報導

王心凌的皮膚不只好，還白到發光，甜心教主的寶座一坐就是16年，已經36歲的她近日出席活動，卻被拍到沒有修圖的真面目，只見她的蘋果肌僵硬、唇珠變大顆，笑起來嘴邊的紋路也多了好多條，整張臉較過去浮腫，在微博引起熱烈討論。

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌被拍到的照片和自拍照有些落差。（圖／翻攝自微博）

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王心凌26日登上微博熱搜榜，原來是近日她出席活動時，被拍到臉蛋崩壞的無修圖照片，照片中她的膚質依舊光滑白皙，但蘋果肌看起來相當僵硬，還擠出一條很深的紋路，臉頰兩側及嘴邊出現明顯凹陷，眼睛更是變得浮腫，上嘴唇的唇珠也異常明顯，整個人乍看非常不自然。

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

這幾張照片流出後，引起網友熱烈討論，不少人驚嚇「總覺得哪裡不對勁」、「她怎麼了」，但也有人認為只是化妝或是拍攝角度問題，更提出她過去曾得過顏面神經蜂窩性組織炎，也有可能是當時的後遺症，心疼替她抱屈：「正常的照片從不發，一直挑醜照發。」

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

▲有網友提供王心凌當天活動的影片，明顯沒有照片那麼崩壞。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌活動影片。（圖／翻攝自微博）

為了替王心凌洗白，有粉絲提供該場活動的影片，證明王心凌的崩壞照全是照片和燈光問題，影片中她臉上平滑無皺紋，更沒有變得腫脹，凸出的唇珠也很是自然，和臉書上PO的自拍照沒有兩樣。

事實上，類似事件也曾發生在林心如身上，先前網路上流傳疑似攝影師「失手」上傳的高清圖，不僅光圈沒了，解析度超高鏡頭下的她，臉部肌膚粗糙、大毛孔且鬆垮，還有許多表情詭異的畫面，引起網友熱議。

▲王心凌崩壞照。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

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