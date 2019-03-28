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沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩

記者田暐瑋／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）婚後育有3子，生活雖幸福，卻也常被搞得頭大。她透露老公最近迷上扭蛋機，還會帶著兒子一起玩，一次就花了上千塊，她氣得乾脆直接跟業者買了18台扭蛋機放在家裡，只要老公兒子想要什麼扭蛋，她都會馬上叫回來擺。

依依在《一袋女王》抱怨老公太沉迷扭蛋機，自己玩就算了，還會把兒子帶出門一起玩，一次都花掉上千塊，把她拋在腦後，為了制止老公的瘋狂行為，她索性找上扭蛋機的廠商，花了10萬塊訂製18台扭蛋機擺在家裡，成功把老公和兒子留在家裡。

▲依依狂買扭蛋機。（圖／翻攝自一袋女王臉書）

▲依依狂買扭蛋機。（圖／翻攝自一袋女王臉書）

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不只如此，只要老公和兒子只要有喜歡的扭蛋，依依就馬上叫廠商拿來家裡擺，儼然成為扭蛋老闆娘，她想起過去上演藝課時，老師說過「舞台上瘋子只能有一個」，她換句話說：「家裡只能有一個瘋子。」曾國城聽了傻眼，虧她：「你才是最需要看醫生的！」

▲依依狂買扭蛋機。（圖／翻攝自一袋女王臉書）

▲依依狂買扭蛋機。（圖／翻攝自一袋女王臉書）

依依懷孕時，骨盆的地方也非常痛，但沒有特別去問醫生，「看到佩佩PO文，我想說她應該是跟我一樣，就覺得她應該也要撐過去，我雙胞胎都撐過來了耶。」回憶起懷雙胞胎時，才3個月她的骨盆就痛到沒辦法走路，「連在床上移動一公分都超痛，那時候翻身都要我老公用雙手幫忙推。」至於到底有多痛，依依形容，就像是骨頭斷掉一樣。

依依懷了雙胞胎時，體重最重高達75公斤，「很多女星都講求養胎不養肉，我完全沒有，生完後站上體重機，發現70，根本都是胖到我自己！」她開玩笑形容當時她的肚子大到可以當桌子吃飯。
 

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