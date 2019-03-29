紙鈔全數插入後，請按確認鍵！　捷運加值機小姐真面目曝光…原來Siri也是她

記者田暐瑋／綜合報導

「請插入紙鈔，紙鈔全數插入後，請按確認鍵。」這是每個捷運族最耳熟能詳的一句話，卻鮮少人知道「捷運加值機小姐」的真面目，其實她就是資深配音員盧怡君，iPhone的人工智慧助理Siri也是她配的音，聲音變換自如讓人超級驚訝。

《小明星大跟班》找來「最熟悉的陌生人」，找來Siri小姐的本尊，就是資深配音員盧怡君，也是台灣首代Siri，但她自爆除了Siri外，捷運站的加值機小姐也是她，溫柔的嗓音一步步指引民眾完成加值，讓人聽了相當舒服又明確，也成了所有台灣人最熟悉的聲音。

▲Siri小姐。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



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▲Siri小姐也替捷運加值機配音。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

盧怡君表示，自己很喜歡這份工作，可以自在變換聲音。而除了捷運加值機以外，捷運站要搭乘手扶梯時，都會有個小姐用台語提醒民眾注意安全，這位台語小姐真面目也曝光，同樣是資深聲優王瑞芹，還曾替國際大導演王家衛的電影配過音，負責幫鞏俐配「床戲的喘息聲」，效果讓王家衛相當滿意。

不只如此，王瑞芹還配了許多卡通人物，像是《蠟筆小新》的美冴、《神奇寶貝》武藏、《我們這一家》花媽等，都是出自她之口，一開口就讓現場來賓爆出驚呼，驚訝大叫：「原來都是你！」

▲手扶梯小姐。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲手扶梯小姐。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）